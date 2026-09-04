Auto in fiamme a Induno Olona, intervengono i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di oggi a Induno Olona, dove un’autovettura ha preso fuoco in via della Quadrona.

L’allarme è scattato intorno alle 7.20. Sul posto sono intervenuti gli operatori con un’autopompa, riuscendo a circoscrivere rapidamente le fiamme e a impedire che l’incendio si propagasse.

Terminate le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata.