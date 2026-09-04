Auto in fiamme a Induno Olona, intervengono i vigili del fuoco
I vigili del fuoco sono intervenuti alle 7.20 con un’autopompa per spegnere l’incendio di un’autovettura. Le fiamme sono state circoscritte e l’area messa in sicurezza
Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di oggi a Induno Olona, dove un’autovettura ha preso fuoco in via della Quadrona.
L’allarme è scattato intorno alle 7.20. Sul posto sono intervenuti gli operatori con un’autopompa, riuscendo a circoscrivere rapidamente le fiamme e a impedire che l’incendio si propagasse.
Terminate le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata.
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