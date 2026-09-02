Autonomia lombarda, Palmeri (Lombardia Migliore): «Siamo a un passo dal traguardo, vietato tornare indietro»

La Commissione Speciale “Autonomia” e la Commissione Affari Istituzionali del Consiglio Regionale della Lombardia hanno approvato a maggioranza la Risoluzione sull’autonomia differenziata. Il provvedimento dà mandato alla Giunta di proseguire le trattative con il Governo nazionale su materie come sanità, protezione civile, professioni e previdenza complementare.

Il voto finale dell’Aula di Palazzo Pirelli è in programma per giovedì 10 settembre. A sostenere con decisione il provvedimento è il centrodestra, con una posizione di netta chiusura rispetto alle richieste dell’opposizione di centro-sinistra di rallentare il percorso.

A difendere il testo approvato in Commissione è Manfredi Palmeri, consigliere regionale e capogruppo di Lombardia Migliore (federata con Noi Moderati). Secondo Palmeri, l’iter attuale è la naturale prosecuzione della volontà manifestata dai cittadini lombardi nel referendum del 2017 e non deve subire battute d’arresto.

«Siamo a un passo dal traguardo dell’Autonomia differenziata e non possiamo certo ricominciare da capo, sprecando ulteriore tempo dopo che i lombardi si sono espressi con nettezza quasi 10 anni fa e che sono stati compiuti tutti i passaggi normativi», ha affermato Palmeri a margine della seduta.

Il capogruppo di Lombardia Migliore ha respinto le critiche arrivate dai banchi delle minoranze, che chiedevano un riesame completo in Aula alla luce della sentenza numero 192 del 2024 della Corte Costituzionale.

«Non è né fondata, né condivisa la posizione espressa in Commissione dalla Sinistra, che ha chiesto di fermarsi per riesaminare e riconfermare esplicitamente in Aula una volontà che è ormai da tempo acclarata. È la stessa sentenza della Corte Costituzionale, erroneamente invocata per riportare le lancette all’inizio legislatura, a consentire al contrario di salvare tutta l’attività svolta fino ad allora dalle Regioni, senza essere costretti ad azzerare il lavoro svolto», ha aggiunto il consigliere.

Nel suo intervento, Palmeri ha richiamato il lavoro svolto nel 2021 dall’ex ministra degli Affari Regionali Mariastella Gelmini, accreditandole il merito di aver sbloccato lo stallo delle trattative e di aver trovato un’intesa di massima su una legge quadro nazionale.

Guardando ai prossimi passaggi, Palmeri chiede di concentrare l’attenzione sui contenuti operativi della riforma per trasferire poteri concreti sul territorio: «Invece che iniziare da capo, dobbiamo impegnarci per declinare quanto conquistato a partire dalle competenze oggetto degli schemi di accordo. Le nostre energie devono essere rivolte a valorizzare al meglio i nuovi spazi regionali di responsabilità su Sanità, Protezione Civile, Professioni e Previdenza complementare».

Dopo il voto favorevole espresso in Commissione congiunta, il rappresentante di Lombardia Migliore propone già la fase successiva: «Rilancio chiedendo sin d’ora che, subito dopo l’approvazione in Aula, si prevedano specifici approfondimenti nelle Commissioni, con l’allineamento e l’aggiornamento delle azioni su queste materie, per rendere concreto lo strumento dell’Autonomia differenziata a vantaggio di famiglie e imprese lombarde».

Dopo il passaggio in Commissione, la Risoluzione attende ora il parere del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) fissato per il 7 settembre, prima dell’esame definitivo e della votazione da parte dell’intero Consiglio Regionale il 10 settembre.