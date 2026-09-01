Autosilo Facchinetti a Busto, Agesp replica alle segnalazioni sul degrado: “Previste pulizia straordinaria e ripristino dei presidi antincendio”

Dopo le segnalazioni sulle condizioni dell’autosilo di piazzale Facchinetti, arriva la replica di Agesp. La società interviene sulle criticità documentate nei giorni scorsi dagli utenti del parcheggio interrato nel centro di Busto Arsizio: sporcizia e rifiuti, ristagni d’acqua, problemi negli accessi pedonali e soprattutto l’ascensore fuori servizio da tempo.

Galleria fotografica Sporcizia, degrado e barriere architettoniche: la protesta per le condizioni dell’autosilo Facchinetti a Busto Arsizio 4 di 13

Agesp parte innanzitutto da una precisazione sulla proprietà dell’autosilo, che non appartiene interamente alla società: “AGESP S.p.A. è proprietaria dei soli piani -1, -2 e di metà del piano -3”, mentre la restante metà del -3 e i piani -4 e -5 appartengono a diversi soggetti privati.

“Pulizie regolari, ma ad agosto standard meno efficace”

Sul fronte della pulizia, Agesp sostiene che scale e rampe dell’intera struttura siano già interessate da interventi periodici secondo la programmazione prevista. La società ammette però che nel mese appena trascorso il servizio possa aver risentito delle ferie estive dei fornitori: agosto “può effettivamente essere stato gestito con uno standard meno efficace dell’ordinario”.

Agesp riconosce inoltre le criticità dei livelli più profondi dell’autosilo, dove la minore illuminazione naturale e la scarsa frequentazione possono favorire presenze improprie e comportamenti non corretti, nonostante la presenza della videosorveglianza.

Proprio a un episodio di vandalismo, secondo la società, sarebbe riconducibile parte della situazione documentata dalle fotografie pubblicate nei giorni scorsi. “Nella fattispecie, alle conseguenze di un atto vandalico verificatosi lo scorso 19 agosto ai piani dal -3, -4 e -5″, precisa Agesp. L’accaduto sarebbe stato ricostruito attraverso le immagini delle telecamere e la società “ha già provveduto nei giorni scorsi a presentare apposita denuncia alle autorità competenti”.

La società annuncia inoltre che “la pulizia straordinaria dei piani -3, -4 e -5 (e di tutto l’Autosilo in generale), così come il ripristino dei presidi antincendio, era già messa in programma per la prima settimana di settembre“, dopo la riapertura dei fornitori al termine delle ferie estive.

Va detto anche che Agesp contesta che le immagini possano rappresentare le condizioni dell’intera struttura, sottolineando che “il piano -1 e -2, che non sono stati oggetto di atto vandalico, sono in buone condizioni”.

Ascensore fuori servizio, Agesp: “Prima bisogna risolvere le infiltrazioni”

Rimane il problema dell’ascensore, uno degli aspetti più rilevanti sollevati dagli utenti perché il suo prolungato mancato funzionamento crea difficoltà di accesso alla struttura e, in particolare, alle persone con disabilità.

Secondo Agesp, la questione non può essere risolta semplicemente riparando l’impianto. Alla base del problema ci sarebbero infatti “diffuse infiltrazioni provenienti dalla piazza sovrastante”.

Una semplice riparazione, sostiene la società, “non consentirebbe di realizzare un intervento efficace e duraturo”, perché senza eliminare prima le infiltrazioni l’ascensore rischierebbe nuovi danneggiamenti. Il ripristino dovrà quindi essere inserito in un intervento più ampio.

La replica si chiude con l’annuncio di ulteriori verifiche sulla struttura. “AGESP sta predisponendo un piano di verifiche finalizzato alla definizione di un progetto complessivo per l’autosilo”, spiega la società.

L’obiettivo dichiarato è individuare interventi tecnicamente efficaci e concretamente realizzabili, con particolare attenzione al “miglioramento della sicurezza e della fruibilità della struttura”.