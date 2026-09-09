Avviso di adozione del PGT di Varese

IL DIRIGENTE CAPO AREA IX GESTIONE DEL TERRITORIO

Visto l’art. 13 della L.R. 11 marzo 2012 e s.m.i.e visto l’avviso pubblico di Avvio del Procedimento per la redazione degli atti del Piano di Governo del Territorio e per la VAS del PGT – P.g.n. 14554/23

RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 50 del 6.09.2026 ha adottato il nuovo PGT ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i.

La suddetta deliberazione e tutti gli atti ad essa allegati, nonché quelli redatti a supporto del quadro conoscitivo del PGT e della VAS, sono messi a disposizione presso l’AREA IX – GESTIONE DEL TERRITORIO – via Sacco 5 secondo piano per trenta giorni consecutivi a far tempo dal 9.09.26 e sino al 8.10.26;

La deliberazione di adozione e gli elaborati allegati sono pubblicati in formato elettronico scaricabile dal sito web del comune di Varese all’indirizzo https://www.hlservizicloud.it/pgt/content/012133

Nei trenta giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, dal 9.10.26 al 7.11.26 ore 24.00 si potranno presentare osservazioni esclusivamente in formato A4 redatte in carta libera e inviate solo in formato elettronico nelle modalità descritte nel foglio informativo pubblicato al link sopra riportato.

Ai sensi dell’art. 13 comma 4 della L.R. 12/05 e s.m.i. la pubblicazione del presente avviso è effettuata in forma integrale all’Albo Pretorio informatico comunale e mediante avviso di pubblicazione sul B.U.R.L. sul quotidiano online a prevalente diffusione locale “Varesenews”, sul sito web comunale.

IL DIRIGENTE CAPO AREA IX

GESTIONE DEL TERRITORIO

(Dott. arch. Gianluca Gardelli)