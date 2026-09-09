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Avviso di adozione del PGT di Varese

La pubblicazione ufficiale del Comune di Varese per l'adozione del nuovo Piano di Governo del Territorio

PGT varese

Avviso di adozione del PGT di Varese 

IL DIRIGENTE CAPO AREA IX GESTIONE DEL TERRITORIO 

Visto l’art. 13 della L.R. 11 marzo 2012 e s.m.i.e visto l’avviso pubblico di Avvio del Procedimento per la redazione degli atti del Piano di Governo del Territorio e per la VAS del PGT – P.g.n. 14554/23

RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 50 del 6.09.2026 ha adottato il nuovo PGT ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i.

La suddetta deliberazione e tutti gli atti ad essa allegati, nonché quelli redatti a supporto del quadro conoscitivo del PGT e della VAS, sono messi a disposizione presso l’AREA IX – GESTIONE DEL TERRITORIO – via Sacco 5 secondo piano per trenta giorni consecutivi a far tempo dal 9.09.26 e sino al 8.10.26;

La deliberazione di adozione e gli elaborati allegati sono pubblicati in formato elettronico scaricabile dal sito web del comune di Varese all’indirizzo https://www.hlservizicloud.it/pgt/content/012133

Nei trenta giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, dal 9.10.26 al 7.11.26 ore 24.00 si potranno presentare osservazioni esclusivamente in formato A4 redatte in carta libera e inviate solo in formato elettronico nelle modalità descritte nel foglio informativo pubblicato al link sopra riportato.

Ai sensi dell’art. 13 comma 4 della L.R. 12/05 e s.m.i. la pubblicazione del presente avviso è effettuata in forma integrale all’Albo Pretorio informatico comunale e mediante avviso di pubblicazione sul B.U.R.L. sul quotidiano online a prevalente diffusione locale “Varesenews”, sul sito web comunale.

IL DIRIGENTE CAPO AREA IX
GESTIONE DEL TERRITORIO
(Dott. arch. Gianluca Gardelli) 

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Pubblicato il 09 Settembre 2026
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