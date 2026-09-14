Azienda di Buguggiate cerca stampatori/stampatrici esperti/e di presse ad iniezione
Tecniplast Spa di Buguggiate cerca tre stampatori esperti nello stampaggio a iniezione, con almeno 5 anni di esperienza, per il controllo qualità a bordo pressa e il lavoro su tre turni
Tecniplast Spa, azienda con sede a Buguggiate e specializzata nello stampaggio ad iniezione, ricerca tre stampatori/stampatrice esperti/e di presse ad iniezione da inserire all’interno del proprio reparto produttivo.
Le risorse selezionate si occuperanno principalmente del controllo della qualità dei prodotti a bordo pressa, contribuendo a garantire gli elevati standard qualitativi richiesti durante il processo produttivo, lavorando su tre turni.
A chi è rivolta la ricerca
La ricerca è rivolta a persone con almeno 5 anni di esperienza nello stampaggio ad iniezione. Particolare attenzione sarà riservata a candidati con una spiccata sensibilità verso la qualità del prodotto, la precisione e il rispetto delle procedure produttive.
Tecniplast Spa aspetta nuovi professionisti pronti a mettere a disposizione la propria esperienza e competenza nel mondo dello stampaggio ad iniezione.
Retribuzione: a partire da €1.800,00 lordo/mese più maggiorazioni turni
Sede di lavoro: Buguggiate (VA)
Per candidarsi: inviare il curriculum a selezione@tecniplast.it
La ricerca relativa al presente annuncio è rivolta ai candidati di entrambi i generi e in possesso delle caratteristiche richieste, senza discriminazione alcuna (L. 903/77 – D.lgs. 198/2006). Tecniplast S.p.A. crede nella Parità di Genere, nella diversità ed inclusione quali requisiti imprescindibili per la crescita aziendale organica, dinamica, valoriale e duratura nel contesto attuale. L’azienda crede nelle persone ancora prima che nei ruoli aziendali.
Il trattamento dei dati personali contenuti nei Curricula ricevuti avverrà ai sensi del D.lgs. 101/2018 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.
CONTATTI
TECNIPLAST S.p.A.
Via I Maggio, 6
21020 Buguggiate
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