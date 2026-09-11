Badminton, basket e pallavolo: a Gallarate famiglie e giovani in campo per l’inclusione

Una giornata dedicata allo sport, alle famiglie e all’inclusione, con l’obiettivo di stare insieme e sostenere allo stesso tempo un progetto rivolto ai giovani. È il Torneo Famiglie organizzato da Officina025 con il patrocinio del Comune di Gallarate, in programma domenica 20 settembre nella sede di via Marsala 11.

L’iniziativa propone una mattinata all’insegna dello sport aperta alle famiglie della comunità, chiamate a scendere in campo insieme ai bambini e ai genitori e a confrontarsi anche con i ragazzi delle giovanili della Pallacanestro Varese. Le discipline protagoniste saranno badminton, basket e pallavolo.

L’apertura della giornata è prevista alle 10, con le iscrizioni, mentre alle 10.30 prenderanno il via i tornei. Alle 12 è previsto un rinfresco offerto da Fetta d’amore, momento conclusivo della mattinata sportiva.

Una giornata aperta a tutti

Il torneo è pensato per coinvolgere persone di età diverse. La quota di partecipazione è di 10 euro per chi ha dai 14 anni in su, mentre l’iscrizione è gratuita per i minori di 14 anni, per gli over 80 e per le persone con disabilità.

Le iscrizioni potranno essere effettuate direttamente sul posto la mattina dell’evento, a partire dalle 10, oppure online attraverso il sito di Officina025.

La proposta si inserisce nel percorso dell’associazione gallaratese, che da anni promuove attività e progetti rivolti a bambini, adolescenti e giovani con fragilità, con particolare attenzione all’inclusione e alla partecipazione alla vita sociale.

Lo sport per sostenere “Pagine che includono”

Il Torneo Famiglie avrà anche una finalità solidale. I fondi raccolti saranno infatti destinati al progetto “Pagine che includono”, promosso da Officina025 insieme a Triade S.O.S. Autismo.

Il progetto punta a unire cultura, competenze digitali e inclusione, coinvolgendo giovani nello spettro autistico in attività concrete di digitalizzazione e produzione grafica, con l’obiettivo di favorire anche percorsi di inclusione sociale e prelavorativa.

Il torneo diventa così anche un’occasione per conoscere più da vicino le attività di Officina025 e contribuire, attraverso una mattinata di sport e condivisione, a un progetto dedicato all’inclusione.

L’appuntamento è dunque per domenica 20 settembre, dalle 10, in via Marsala 11 a Gallarate. Una giornata nella quale il divertimento in campo si unisce alla solidarietà e alla possibilità di vivere lo sport come momento di incontro aperto alla comunità.