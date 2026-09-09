Bambina di due anni deceduta al Buzzi di Milano, istituita una Commissione di verifica
La piccola era stata presa in carico nel tardo pomeriggio al Pronto soccorso dell’ospedale di Rho e, dopo un arresto cardiaco, trasferita d’urgenza al Buzzi di Milano, dove è deceduta. La vicenda è stata notificata anche alla Procura della Repubblica
Una bambina di due anni è deceduta all’ospedale Vittore Buzzi di Milano dopo essere stata trasferita d’urgenza dall’ospedale di Rho in seguito a un arresto cardiaco.
La piccola, secondo quanto appreso da una comunicazione di Regione Lombardia, era stata presa in carico nel tardo pomeriggio dal personale in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale di Rho. In seguito a un arresto cardiaco era stato disposto il trasferimento d’urgenza al Buzzi di Milano, dove è poi deceduta.
Sulla vicenda saranno ora effettuati ulteriori approfondimenti. Su disposizione della Direzione generale Welfare di Regione Lombardia, Ats Città Metropolitana di Milano ha infatti disposto la costituzione di una Commissione di verifica sulle procedure adottate nel caso.
«Si tratta di un evento estremamente doloroso – dichiara l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso – di fronte al quale esprimo la più sincera vicinanza alla famiglia. Abbiamo chiesto che la vicenda venga approfondita in ogni suo aspetto e che siano verificate con attenzione le procedure adottate e il percorso seguito dalla bambina. Come doveroso in casi come questo, abbiamo inoltre immediatamente trasmesso notifica alla Procura della Repubblica».
La Commissione sarà dunque chiamata a verificare le procedure adottate e a ricostruire il percorso seguito dalla bambina nelle diverse fasi dell’assistenza.
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