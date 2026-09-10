Il Comune di Varese pubblica il bando da 14 alloggi a Villa Baragiola: spazi per giovani, ricercatori e sanità

Il Comune di Varese ha pubblicato ufficialmente il bando per l’assegnazione di 14 alloggi di Servizi Abitativi Sociali (Social Housing) ricavati all’interno del compendio di Villa Baragiola, nel quartiere di Masnago, ristrutturata con i fondi PNRR. Gli appartamenti, tutti di proprietà comunale, saranno concessi con contratti di locazione della durata di 3+2 anni.

Il bando consente di conoscere nel dettaglio dimensioni, tipologia e costo degli appartamenti. Si tratta di alloggi collocati al primo e al secondo piano, con superfici comprese tra 28 e 63 metri quadrati: sette monolocali, sei bilocali e un trilocale. I più piccoli sono quattro monolocali da 28 metri quadrati, destinati a una sola persona, mentre l’alloggio più grande è un trilocale da 63 metri quadrati che può ospitare fino a quattro componenti. Sono inoltre disponibili monolocali da 33 e 41 metri quadrati e bilocali da 38, 42, 45 e 56 metri quadrati.

Quanto costano gli affitti

I canoni mensili partono da 333,14 euro e arrivano a 642,64 euro, a seconda della metratura. Per gli appartamenti da 28 metri quadrati il canone è di 333,14 euro al mese; il bilocale da 56 metri quadrati ha un affitto di 594,90 euro e il trilocale da 63 metri, il più grande tra quelli disponibili, costa 642,64 euro al mese. Si tratta di canoni agevolati, inferiori a quelli di mercato, calcolati sulla base dell’accordo territoriale per i Comuni ad alta tensione abitativa: il Comune ha scelto il valore mediano all’interno della fascia prevista dall’accordo.

A carico degli assegnatari rimarranno invece le spese accessorie e quelle relative ai servizi comuni. Gli appartamenti sono dotati di un impianto centralizzato di climatizzazione estiva e invernale e di fornitura centralizzata dell’acqua calda: i relativi costi saranno richiesti dal Comune attraverso acconti e successivo conguaglio.

A chi sono destinati gli alloggi

La misura è pensata per quella fascia di popolazione che non dispone di una capacità economica sufficiente per sostenere i prezzi del mercato privato, ma allo stesso tempo non rientra nei requisiti tipici dei Servizi Abitativi Pubblici.

Tra i requisiti economici è previsto un ISEE ordinario compreso tra 14mila e 40mila euro. Per i nuclei di nuova formazione viene invece considerata la somma dei rispettivi redditi, che non deve superare i 60mila euro. È inoltre richiesta la residenza in Lombardia con attività lavorativa principale o esclusiva nel Comune di Varese, oppure la residenza nello stesso Comune.

Particolare attenzione viene riservata a giovani coppie, ricercatori in ambito accademico, appartenenti alle forze dell’ordine e personale sociosanitario. Per esempio, ai ricercatori sono attribuiti 15 punti, mentre forze dell’ordine e personale sociosanitario in servizio a Varese ne ricevono 10. Per le giovani coppie il punteggio varia in base all’età dei componenti.

Le domande possono essere presentate dal 10 settembre e dovranno arrivare entro le ore 9 del 10 novembre 2026, esclusivamente tramite Pec all’indirizzo protocollo@comune.varese.legalmail.it.

Le domande di partecipazione si aprono il 10 settembre 2026 e potranno essere inviate entro e non oltre le ore 09:00 del 10 novembre 2026. La presentazione dovrà avvenire esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@comune.varese.legalmail.it.

I moduli di adesione e il testo completo dell’avviso sono consultabili sul portale istituzionale del Comune di Varese nell’apposita sezione avvisi.