Barche illuminate e fuochi d’artificio sul lago: sabato sera di festa a Porto Ceresio

Porto Ceresio si appresta a rinnovare una delle tradizioni più sentite del suo territorio. Sabato 12 settembre torna infatti la Festa del SS. Nome di Maria, l’appuntamento estivo che unisce devozione popolar-religiosa, eventi sul lago e momenti di ritrovo per residenti e visitatori lungo il Ceresio.

Il programma e la benedizione delle barche

La manifestazione entrerà nel vivo sul lungolago a partire dalla serata. Il momento culminante della celebrazione religiosa si terrà alle ore 21.00 in Piazza Bossi, dove è atteso l’arrivo della statua della Madonna direttamente dalle acque del lago. La statua sarà scortata da un corteo di imbarcazioni illuminate. Una volta raggiunto il molo di Piazza Bossi, si procederà con il rito liturgico della benedizione delle barche e dei natanti presenti.

Lo spettacolo pirotecnico sul Ceresio

La serata proseguirà poi con uno dei momenti più attesi del calendario estivo del borgo. Alle ore 22.30 il cielo e il bacino del lago si illumineranno per il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio. I giochi pirotecnici, studiati per riflettersi direttamente sullo specchio d’acqua di Porto Ceresio, chiuderanno il programma dei festeggiamenti offrendo uno scenografico colpo d’occhio sul lungolago.

Organizzatori e collaborazioni

L’organizzazione dell’evento vede la sinergia tra diverse realtà storiche del paese. La parte religiosa e liturgica della Festa del SS. Nome di Maria è curata dalla Parrocchia Sant’Ambrogio di Porto Ceresio. Lo spettacolo pirotecnico sul lago è invece promosso e organizzato dalla Pro Loco di Porto Ceresio, che ha lavorato all’evento in stretta collaborazione e con il supporto del Comune di Porto Ceresio.