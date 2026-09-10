Basket, canottaggio, kendo e tanto altro: ad Angera si accende la Festa dello Sport

Una domenica tutta dedicata alle attività sportive del territorio da scoprire insieme alle associazioni sportive locali. Scopri il programma e come partecipare

Sul pratone del lungolago di Piazza Garibaldi ad Angera si celebra l’importanza dell’attività fisica con il ritorno della Festa dello Sport. Domenica 13 settembre alle 10:00 alle 17:30 in riva al Lago Maggiore, piccoli e grandi hanno l’opportunità di scoprire da vicino i tanti sport che si praticano sul territorio, partecipando alle dimostrazioni pratiche organizzate per l’occasioni dalle società sportive locali.

La giornata comincia alle 10:00 con le presentazioni delle associazioni. Subito dopo e per tutto il pomeriggio, ci si può cimentare in discipline come basket, rugby, danza, canottaggio, stand up paddle, tiro con l’arco, kendo, petanque e ciclismo.

Alle 16:00 è previsto un momento di pausa con la merenda offerta dai Pikes, seguito dalle premiazioni degli atleti meritevoli del territorio. Per l’occasione, l’associazione sportiva dilettantistica Angerese consegna all’amministrazione comunale le piastrelle autografate in occasione del passaggio del Giro E.

I più piccoli possono mettersi alla prova durante la giornata cercando di completare il Passaporto dello sportivo. Alcune società sportive propongono attività o prove pratiche. Completandole, si riceve un timbro sul passaporto. Più timbri si riesce a racimolare, maggiore la possibilità di vincere piccoli premi. Il tesserino si può ritirare allo stand dei Pikes.

Una giornata all’insegna del divertimento da vivere insieme, per scoprire l’importanza dello sport per il benessere di tutti ma soprattutto dei più giovani. «Lo sport – sottolinea l’amministrazione comunale – non è solo allenamento: è aggregazione, confronto, divertimento e sana competizione».