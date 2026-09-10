“Baveno da vivere” 2026/2027: una stagione di cultura, incontri e scoperte

Nuova edizione di “Baveno da Vivere”, l’opuscolo che raccoglie le iniziative in programma a Baveno per la stagione autunno-inverno 2026/2027. Un calendario presentato giovedì 10 settembre (lla presenza dell’assessore a Turismo e Cultura Emanuele Vitale, del consigliere delegato agli Eventi Fabio Sponza e del responsabile settore cultura del Comune Ileana Bosina), pensato per accompagnare la comunità nei mesi successivi alla stagione estiva, confermando una proposta culturale che non si ferma con l’arrivo dell’autunno, ma continua a creare occasioni per incontrarsi, conoscere, imparare e stare insieme.

Tra le proposte di punta torna UNI3 Baveno, un percorso ormai consolidato e aperto a tutti, senza limiti di età. Il programma 2026/2027, da ottobre a maggio, propone 18 corsi e laboratori organizzati in sette aree tematiche: benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, cultura, scienze e informatica, lingue straniere, natura e storia del territorio. Un’offerta pensata non soltanto come occasione di formazione, ma anche come spazio di confronto, socialità e condivisione. L’UNI3, infatti, nasce proprio con l’obiettivo di coinvolgere chiunque desideri acquisire nuove conoscenze, coltivare interessi e continuare a formarsi.

L’offerta comprende percorsi molto diversi tra loro: dall’armonia dei cinque elementi per corpo, mente e spirito alla produttività senza esaurimento, dagli archetipi psicologici alla comunicazione visiva; dall’acquerello, alla cartotecnica e al cucito, fino alle suggestioni artistiche e letterarie dal Romanticismo e alla rilettura della Bibbia in chiave storica. Non mancheranno inoltre corsi di informatica di base, matematica per tutti e studi sul DNA, insieme alle lingue straniere — inglese, spagnolo e francese — e a proposte dedicate alla conoscenza del territorio, come le storie del VCO che ci legano alle nostre radici e le piante commestibili del territorio. Una novità significativa dell’edizione 2026/2027 riguarda anche le sedi: alcuni corsi UNI3 si terranno infatti presso il Salone polifunzionale di Casa Mattazzi, uno spazio che permetterà di ampliare e accogliere le attività formative in un contesto adeguato e funzionale. Accanto ai corsi UNI3, “Baveno da Vivere 2026/2027” comprende anche ulteriori corsi e attività promossi dalle Associazioni del territorio.

Proposte autonome, che ampliano il calendario della stagione e valorizzano le competenze, le esperienze e l’impegno delle numerose realtà associative locali. Grande attenzione è dedicata anche alla Biblioteca Civica “Olga Ginesi”, sempre più luogo di riferimento per diverse generazioni. Accanto alle attività per bambini e famiglie, alle letture di “Nati per Leggere” e alle numerose iniziative culturali, la biblioteca si conferma uno spazio aperto anche ai ragazzi e agli studenti, con oltre 9.000 volumi e una sezione di più di 2.000 monografie dedicate a bambini e ragazzi. Proprio ai più giovani è rivolta una particolare attenzione, con “Biblioteen” attività pensate per trasformare la biblioteca in uno spazio da vivere anche oltre la semplice lettura: un luogo dove incontrarsi, scoprire nuovi interessi, studiare e condividere esperienze dal 16 ottobre ogni venerdì sera la biblioteca proporrà infatti occasioni dedicate alla partecipazione e alla socialità giovanile. Accanto alla formazione e alle attività della biblioteca, cinema, teatro e musica rappresentano un altro importante asse della programmazione.

Torna l’appuntamento con “Metti un lunedì al Cinema…”, con una selezione di pellicole proposte al Centro culturale Nostr@domus in collaborazione con il Cinecircolo Socioculturale Don Bosco di Verbania. Le proiezioni, a ingresso libero, previste nei mesi di novembre e marzo, spaziano tra generi, Paesi e linguaggi differenti, offrendo al pubblico l’occasione di conoscere opere e cinematografie vicine e lontane. Per il teatro si rinnova invece la collaborazione con le realtà culturali del territorio, con la sesta edizione della rassegna teatrale nazionale “In scena a… Baveno”, che porterà sul palco del Centro culturale Nostr@domus compagnie provenienti da diverse parti d’Italia, da ottobre fino alla serata finale di marzo. La proposta teatrale si arricchisce inoltre con “BIS! 2 laghi 2 palchi”, giunto alla quinta edizione, e con le Domeniche a Teatro, pensate in particolare per le famiglie, da gennaio a maggio. Non manca la musica, con una programmazione che affianca gli appuntamenti culturali alla formazione musicale dei più giovani.

La Scuola di Musica del Corpo Musicale di Baveno propone infatti corsi rivolti soprattutto ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, offrendo loro l’opportunità di avvicinarsi alla musica, imparare a suonare uno strumento e vivere un’esperienza di socialità e condivisione. Tra gli appuntamenti più attesi della stagione torna poi “Un Salto nel Passato”, la rievocazione storica che quest’anno, il 15 novembre, ripropone il suo appuntamento biennale. Un’iniziativa che va oltre la semplice rievocazione: è una grande esperienza di partecipazione collettiva che coinvolge volontari, associazioni e cittadini e che rappresenta uno dei momenti più significativi dello spirito di comunità bavenese. A fare da filo conduttore alla stagione sarà anche la valorizzazione della storia e dell’identità del territorio, con le attività del Museo GranUM, le iniziative legate alla cultura della pietra e la mostra storico-documentaria “Fuoco alle polveri”, dedicata all’uso delle mine nelle cave e alle vicende dei polverifici, visitabile fino al febbraio 2027.

E poi il Natale, che anche quest’anno accompagnerà Baveno per diverse settimane, valorizzando le tradizioni, i presepi e l’atmosfera suggestiva delle festività. Il programma natalizio proporrà alcuni appuntamenti ormai attesi dalla comunità e dai visitatori: domenica 13 dicembre si terrà la gara di corsa “Motty Xmas”; non mancherà il tradizionale Concerto di Natale del Corpo Musicale di Baveno, insieme all’arrivo di Babbo Natale e, come da tradizione, della Befana. La grande novità dell’edizione 2026/2027 sarà però “Isole di luce”, che quest’anno si trasforma in un progetto diffuso e coinvolgerà anche il cuore storico di Baveno. In collaborazione con il Distretto Turistico dei Laghi, il Complesso Monumentale dei Santi Gervaso e Protaso sarà protagonista di un’illuminazione artistica e immersiva ispirata al Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi. L’intervento creerà un nuovo e suggestivo punto di attrazione affacciato sul Golfo Borromeo e sulle Isole illuminate, ampliando il percorso delle installazioni luminose e valorizzando il patrimonio storico, architettonico e identitario della città.

«Con Baveno da Vivere vogliamo continuare a proporre una città viva anche nei mesi autunnali e invernali – sottolineano l’Assessore Emanuele Vitale e il Consigliere Fabio Sponza –. Il calendario nasce dalla volontà di offrire occasioni diverse e rivolte a pubblici differenti: dalla formazione dell’UNI3 alle attività della biblioteca, dai giovani al cinema, dal teatro alla musica, fino alle iniziative legate alla nostra storia e alle tradizioni. Quest’anno, con UNI3, vogliamo inoltre valorizzare il Salone polifunzionale di Casa Mattazzi e rafforzare la collaborazione con le associazioni del territorio, il cui contributo è fondamentale per costruire una proposta sempre più ricca e partecipata». “Baveno da Vivere 2026/2027” raccoglie tutte le iniziative della stagione e rappresenta uno strumento utile per orientarsi tra corsi, appuntamenti culturali, spettacoli, attività per famiglie, iniziative natalizie e proposte dedicate alle diverse fasce d’età.

L’opuscolo è stato distribuito in questi giorni nelle abitazioni dei bavenesi, così da rendere il programma facilmente accessibile all’intera comunità. Chi non avesse ricevuto la propria copia potrà ritirarla gratuitamente presso l’Ufficio Turismo e Cultura della Città di Baveno oppure presso la Biblioteca Civica “Olga Ginesi”, entrambi in Piazza della Chiesa 8. Il calendario sarà inoltre costantemente aggiornato attraverso i canali di comunicazione del Comune e dell’Ufficio Turismo e Cultura. Un invito, dunque, a vivere Baveno anche fuori dalla stagione estiva: perché una città turistica è viva quando sa offrire occasioni di incontro, partecipazione e scoperta durante tutto l’anno.