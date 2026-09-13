Betty cerca casa: da Uboldo l’appello per una cagnolina che vuole scoprire il mondo
La cagnolina, nata nel 2017, si trova al rifugio "Una luce fuori dal lager". È socievole e affettuosa e cerca una famiglia paziente che possa accompagnarla alla scoperta del mondo.
Ha alle spalle un passato difficile, ma oggi Betty cerca una famiglia che possa finalmente offrirle una casa e tanto affetto. La cagnolina, una femmina di taglia media dal mantello bianco e marrone, è nata nel settembre 2017 e si trova al rifugio di Uboldo dell’associazione Una Luce Fuori dal Lager.
Betty è stata abbandonata quando aveva appena due mesi e ha trascorso gran parte della sua vita in un canile lager. Ora sta imparando a conoscere il mondo e, spiegano i volontari, affronta ogni nuova esperienza con entusiasmo e fiducia.
È descritta come una cagnolina curiosa, affettuosa, molto buona e desiderosa di instaurare relazioni sia con le persone sia con gli altri cani. È inoltre particolarmente gregaria ed è sempre vissuta insieme alla sorella, alla quale è molto legata.
Per Betty si cerca una famiglia paziente e amorevole, disposta ad accompagnarla passo dopo passo nella scoperta della vita. Nella nuova casa dovrà essere già presente un cane tranquillo, sereno ed equilibrato che possa rappresentare per lei un punto di riferimento.
L’affido è previsto esclusivamente in Lombardia e Betty entrerà nella nuova casa come membro della famiglia.
Per informazioni è possibile scrivere su WhatsApp, presentandosi brevemente, ai numeri 338 1658329 e 333 9521373, oppure all’indirizzo canilisaronno@gmail.com. Maggiori informazioni sono disponibili anche sul sito www.canilisaronno.com.
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