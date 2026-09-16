Biblioterapia, a Laveno il festival che cura con le parole (e ora anche con i videogiochi)

Non è un modo di dire, né uno slogan di marketing: la biblioterapia è una disciplina vera e propria, con un metodo e degli obiettivi precisi. A raccontarla è Alessandra Manzoni, consulente scientifico del Festival della Biblioterapia di Laveno Mombello: uno strumento di lavoro che «Usa intenzionalmente la lettura: tutta la lettura, romanzi, poesie, storie, racconti, saggi, qualsiasi cosa, con la finalità di promuovere il benessere, la salute, l’introspezione e l’autopromozione». Un campo trasversale, applicato — spiega ancora Manzoni — in contesti che vanno «comunemente dalla scuola, alla biblioteca, alle piazze, ma anche agli ospedali e agli hospice», al punto da coinvolgere professionisti molto diversi tra loro: «Può andare dallo psicologo al medico, all’insegnante al bibliotecario».

Di questa disiciplina, e dell’unico festival che ne parla, abbiamo parlato a Materia del Giorno proprio con Alessandra Manzoni ed Elena Emilitri, responsabile cultura del Comune di Laveno, alla vigilia della sesta edizione della kermesse, in programma dal 2 all’11 ottobre. Un evento che, sottolinea Emilitri, resta un unicum: «È l’unico in tutta Italia su questo argomento: abbiamo addirittura depositato il marchio». L’intuizione, sei anni fa, era stata dell’allora assessore alla cultura, e ora vicesindaco, Mario Iodice: costruire un festival pensato per tutti, non solo per gli addetti ai lavori. «Non è qualcosa solo per esperti, non è qualcosa per insegnanti, non è qualcosa per terapeuti, è qualcosa per tutti», racconta Emilitri, che descrive così la vocazione dell’evento: «Il festival nasce con l’idea di essere pop, di permettere un assaggio di diversi esperti, diverse situazioni, per tutti».

Cosa distingue la biblioterapia da un semplice gruppo di lettura

La differenza, spiega Manzoni, sta nel progetto: un gruppo di lettura si riunisce, condivide un libro, lo discute, e crea comunità, ma senza partire da un obiettivo dichiarato. Il gruppo di biblioterapia invece parte da un tema – speranza, gioia, futuro – e sceglie i testi in funzione di quell’obiettivo. Una pratica che, ricorda Manzoni, affonda radici antiche: «Già la biblioteca di Tebe portava la scritta “ospedale dell’anima”, anche se la biblioterapia come disciplina codificata nasce ufficialmente negli Stati Uniti a inizio Novecento».

Il titolo “Ti immagini?” e la novità del gaming

Il tema di quest’edizione è l’immaginazione, e il titolo “Ti immagini?” nasce da un percorso non scontato. Il festival ha infatti due anime: quella tradizionale dedicata alla biblioterapia, e una nuova, dedicata al gaming «Sempre come strumento di cura e come linguaggio inclusivo», spiega Emilitri. L’origine è un progetto avviato due anni fa a Laveno nell’ambito di un bando Interreg, rivolto a ragazzi che vivono un momento di disorientamento – fuori dal percorso scolastico o lavorativo – seguiti dalle cooperative Totem e Aquilone. Partendo dal presupposto che molti di loro fossero videogiocatori, e in vista dello spazio gaming in costruzione nella biblioteca di Laveno, l’idea è stata coinvolgerli direttamente: «Venite ed aiutateci, siete voi gli esperti su questo argomento». Da lì è nata la richiesta dei ragazzi stessi di organizzare un evento con esperti del settore, che il festival ha accolto.

Il titolo definitivo è arrivato dopo ore di brainstorming, ispirato al libro di Stefano Laffi Immagina. Antidoti contro la rassegnazione (Feltrinelli), ospite anche lui al festival. «Non è solo immagina come facoltà, ma anche come tu ti immagini nel tuo futuro, nella tua vita», chiarisce Emilitri.

Due appuntamenti accademici, tra neuroscienze e Università dell’Insubria

da destra a sinistra: Alessandra Manzoni, Elena Emilitri e l’intervistatrice Stefania Radman

Accanto alla vocazione divulgativa, quest’anno il festival introduce due momenti più strutturati. Giovedì 8 ottobre un panel metterà a confronto diversi linguaggi, dalla biblioterapia al gaming, con affondi anche sulle neuroscienze, per capire «che cosa ci succede quando la narrazione entra a far parte della nostra vita». Venerdì 9 ottobre il festival farà tappa per la prima volta fuori Laveno, alla sede di Varese dell’Università dell’Insubria: mattina formativa al Collegio Cattaneo e laboratori pomeridiani aperti agli studenti, in cui sperimentare direttamente la biblioterapia.

Sul fronte gaming sarà presente anche il comitato scientifico della Videogame Therapy, con psicologi e terapeuti che utilizzano il videogioco insieme ai pazienti «per capire perché scegli quell’avatar, perché ti stai scegliendo quell’avventura, perché reagisci a qualcosa in quel modo».

Grandi ospiti e splendide sedi: Vivian Lamarque e Lollo Lacustre, icontri a Villa Frua e alle Officine dell’Acqua

Tra i nomi di punta per il pubblico più giovane c’è Lollo Lacustre, content creator originario di Laveno Mombello, noto anche per aver intervistato il cast di Stranger Things a Lucca Comics: sarà alle Officine dell’Acqua venerdì 9 ottobre, con un orario — le 18 — pensato apposta perché anche i più giovani possano raggiungerlo con treno o traghetto. L’obiettivo dichiarato, spiega Emilitri, è che Lollo Lacustre racconti «Il suo essere partito da videogiocatore per poi averne fatto una professione», senza nascondere «le gioie ma anche le fatiche per arrivare a far questo».

Il festival si apre invece il 2 ottobre con Mario Moroni, che presenta la sua graphic novel in uscita a Lucca Comics, seguito da Mike Arcade. Confermati anche il poeta slammer Simone Savogin, ormai un habitué del festival, e – a chiusura, l’11 ottobre – la grande poetessa e scrittrice Vivian Lamarque, che regalerà al pubblico alcuni suoi versi nell’incontro “Il mondo possibile di Vivian Lamarque”.

Le sedi meritano da sole il viaggio: molti dei laboratori si terranno a Villa De Angeli Frua, storica casa del festival affacciata sul Lago Maggiore, mentre gli incontri più partecipati si terranno alle Officine dell’Acqua, edificio/museo del lago e delle sue imbarcazioni a pochi passi dalla stazione. Fuori Laveno, l’appuntamento è al Collegio Cattaneo dell’Insubria per la tappa accademica.

Tra i laboratori meno conosciuti ma più interessanti, Manzoni segnala come esperienza sottovalutata quelli sugli albi illustrati per adulti, spesso associati solo all’infanzia ma capaci, nella pratica biblioterapica, di grande impatto anche sugli adulti: «Sono potentissimi, vengono usati per aprire l’immaginario».

Il festival, per la seconda volta finanziato dall’avviso unico cultura di Regione Lombardia, resta a ingresso gratuito. Sul sostegno economico, Emilitri non ha dubbi: «Le risorse ce ne è messa tanta l’amministrazione, perché è proprio un progetto fiore all’occhiello», con un finanziamento regionale ottenuto per la seconda volta consecutiva.

L’ingresso è gratis, ma la prenotazione è obbligatoria: sia per i grandi eventi, dove la capienza è limitata, sia per i laboratori, destinati spesso a non più di 20-25 persone. Info e prenotazioni su visitlaveno.it.