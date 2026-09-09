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Bimbi e neogenitori insieme a passeggio: la prima gita di miniTetris è un successo

Tantissima partecipazione, emozioni, sorrisi e voglia di stare insieme tra neogenitori con passeggini e figli piccolissimi a passeggio sulla ciclopedonale del Lago di Comabbio

minitetris sul lago di comabbio

Entusiasti bambini e geitori per la prima gita di miniTetris, sabato 5 settembre sulla ciclopedonale attorno al lago di Comabbio. è stato un vero successo!
Intitolato  Slow down, no stress, l’evento ha registrato tantissima partecipazione, sia in termini di presenze sia, soprattutto, di emozioni, sorrisi e voglia di stare insieme per il puro piacere di esserci.

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La prima gita di miniTetris per bimbi egenitori sul Lago di Comabbio 4 di 7
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«Siamo davvero felici ed emozionate per come si è svolta questa giornata – affermano le neomamme e i neopapà promotori di miniTetris – Forse il villaggio che desideriamo tanto costruire, questa rete di supporto e condivisione, ha davvero un futuro. Noi lo speriamo con tutto il cuore!»

 

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Via Confalonieri, 5 - Castronno
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Pubblicato il 09 Settembre 2026
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