Bimbi e neogenitori insieme a passeggio: la prima gita di miniTetris è un successo

Entusiasti bambini e geitori per la prima gita di miniTetris, sabato 5 settembre sulla ciclopedonale attorno al lago di Comabbio. è stato un vero successo!

Intitolato Slow down, no stress, l’evento ha registrato tantissima partecipazione, sia in termini di presenze sia, soprattutto, di emozioni, sorrisi e voglia di stare insieme per il puro piacere di esserci.

Galleria fotografica La prima gita di miniTetris per bimbi egenitori sul Lago di Comabbio 4 di 7

«Siamo davvero felici ed emozionate per come si è svolta questa giornata – affermano le neomamme e i neopapà promotori di miniTetris – Forse il villaggio che desideriamo tanto costruire, questa rete di supporto e condivisione, ha davvero un futuro. Noi lo speriamo con tutto il cuore!»