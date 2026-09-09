Bimbi e neogenitori insieme a passeggio: la prima gita di miniTetris è un successo
Tantissima partecipazione, emozioni, sorrisi e voglia di stare insieme tra neogenitori con passeggini e figli piccolissimi a passeggio sulla ciclopedonale del Lago di Comabbio
Entusiasti bambini e geitori per la prima gita di miniTetris, sabato 5 settembre sulla ciclopedonale attorno al lago di Comabbio. è stato un vero successo!
Intitolato Slow down, no stress, l’evento ha registrato tantissima partecipazione, sia in termini di presenze sia, soprattutto, di emozioni, sorrisi e voglia di stare insieme per il puro piacere di esserci.
«Siamo davvero felici ed emozionate per come si è svolta questa giornata – affermano le neomamme e i neopapà promotori di miniTetris – Forse il villaggio che desideriamo tanto costruire, questa rete di supporto e condivisione, ha davvero un futuro. Noi lo speriamo con tutto il cuore!»
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