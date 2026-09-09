Boato e fumo in una fonderia tra Castronno e Gazzada, intervengono i soccorsi
L'allarme è scattato subito e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con due mezzi, insieme a due ambulanze e a un'automedica. Nessuno dei lavoratori presenti avrebbe riportato ferite gravi
Attimi di paura nel tardo pomeriggio di mercoledì 9 settembre in una fonderia di via Gallarate, a Brunello, lungo la statale tra Castronno e Gazzada Schianno.
Intorno alle 17 all’interno dello stabilimento produttivo si è verificato quello che diverse persone nei pressi dello stabilimento hanno descritto come un’esplosione, dalla quale si è alzata una colonna di fumo poi rapidamente dissoltasi.
L’allarme è scattato subito e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con due mezzi, insieme a due ambulanze e a un’automedica. Nessuno dei lavoratori presenti avrebbe riportato ferite. Secondo le prime testimonianze alcuni avrebbero respirato le polveri sprigionate e sono stati valutati dal personale sanitario.
Sul posto anche i carabinieri, mentre sono in arrivo i tecnici del Dipartimento di Como e Varese di ARPA Lombardia per i rilievi ambientali e le verifiche sulla qualità dell’aria.
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