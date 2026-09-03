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Bodio Lomnago festeggia 80 anni: torna la patronale di Santa Maria Nascente

Il Comune celebra l’80° anniversario della denominazione ufficiale con un anno di iniziative. Tra gli appuntamenti principali la festa patronale del 13 settembre, con processione, sport, cena, spettacoli e la mostra fotografica “Gente di Bodio Lomnago”

giugno 2024

Bodio Lomnago celebra nel 2026 un traguardo speciale: ricorre infatti l’80º anniversario della denominazione del Comune, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 12 ottobre 1946.

Ottant’anni di storia, identità e comunità. Un anniversario importante che rappresenta non solo un’occasione per guardare al passato e riscoprire le proprie radici, ma anche un momento significativo per raccontare il presente e guardare con fiducia al futuro del paese.

Per celebrare questa importante ricorrenza, il Comune di Bodio Lomnago ha realizzato un logo ufficiale dedicato all’80º anniversario, simbolo della storia, dell’identità e del profondo senso di appartenenza che caratterizza la comunità.

“Negli ultimi anni Bodio Lomnago è stato animato da numerose iniziative, capaci di coinvolgere cittadini di tutte le età e di rafforzare il legame con il territorio. Un percorso reso possibile grazie alla sinergia e alla comunione di intenti promosse dall’Amministrazione comunale, alle quali le associazioni del territorio hanno aderito con entusiasmo” – spiega l’amministrazione comunale.

“La collaborazione tra Amministrazione comunale, associazioni, realtà locali e cittadini ha contribuito a rendere Bodio Lomnago un paese vivo, dinamico e ricco di energie, capace di valorizzare le proprie tradizioni e, allo stesso tempo, di proporre nuove occasioni di incontro e partecipazione”.

Tra gli appuntamenti più significativi dell’anno, per il secondo anno consecutivo, torna la rinnovata Festa Patronale di Santa Maria Nascente, in programma sabato 13 settembre 2026.

“Non c’è festa più importante e sentita per la comunità di Bodio Lomnago: un’occasione nella quale la cittadinanza può esprimere pienamente il proprio senso di appartenenza, ritrovarsi, condividere tradizioni e vivere insieme quei valori che rendono forte e unita la comunità”, si legge nel comunicato del Comune di Bodio Lomnago.

Le celebrazioni per l’80º anniversario proseguiranno inoltre nel corso dell’anno con altre manifestazioni, nuove e tradizionali, pensate per sottolineare ulteriormente l’importanza di questa ricorrenza.

Tra gli appuntamenti già in programma, particolare rilievo avrà il concerto della Fanfara dei Bersaglieri di Lecco, previsto per il 18 ottobre 2026, che rappresenterà un ulteriore momento di festa e partecipazione per tutta la cittadinanza.

La giornata del 18 ottobre rappresenterà inoltre l’ultima occasione per visitare la mostra fotografica “Gente di Bodio Lomnago”, attualmente allestita presso i locali comunali. Un’esposizione che, attraverso immagini e volti, racconta la comunità, la sua storia e le persone che ne hanno costruito e continuano a costruirne l’identità.

“Celebrare questi 80 anni significa rendere omaggio al cammino percorso, valorizzare ciò che Bodio Lomnago è oggi e continuare, insieme, a costruire il futuro della nostra comunità”, conclude l’amministrazione comunale.

BODIO LOMNAGO IN FESTA

FESTA PATRONALE S. MARIA NASCENTE 2026

05 SETTEMBRE – PROGRAMMA
Ore 20.30 – Rosario alla Grotta di Lomnago

06 SETTEMBRE – PROGRAMMA
Ore 10.00 – S. Messa solenne in S. Giorgio a Lomnago
A seguire vendita torte artigianali

13 SETTEMBRE – PROGRAMMA
Ore 10.00 – S. Messa solenne in S. Maria Nascente a Bodio

Ore 17.30 – Processione per le vie di Bodio con la Banda Filarmonica di Biandronno Giuseppe Verdi

Ore 18.30 – Partita esibizione di pallavolo presso campo oratorio di Bodio a cura di Seven Lakes Volley

Ore 19.30 – Cena – Polenta per tutti i gusti e tanto altro A cura di Pro Bodio Lomnago
Per prenotazioni tel. 345 2285972 oppure 392 4964392

Ore 21.00 – Spettacolo “GINFIT SHOW – Un viaggio nel mondo dei musical”
A cura di Ginfit Azzate

Ore 22.00 – Spettacolo con il fuoco “FIRE MOON”
A cura del Comune di Bodio Lomnago

A seguire “DISCO ’80 ’90” con Radio Village Network

Per tutta la giornata nell’atrio della sala consiliare: MOSTRA FOTOGRAFICA “GENTE DI BODIO LOMNAGO”

MENÙ DELLA CENA

13 SETTEMBRE – ORE 20:00
Polenta con würstel e cipolle
Polenta con salsiccia e funghi
Polenta con zola
Panino con würstel
Panino con salamella

Prenotazioni: 392 4964392 oppure 345 228 5972.

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Pubblicato il 03 Settembre 2026
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