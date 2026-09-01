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Bolle, fuochisti e cantastorie, il mese di agosto dei bambini a Castiglione Olona

Il mese di agosto appena conclusosi ha regalato ai bambini di Castiglione Olona un inizio e una fine scoppiettanti: si è iniziato il 6 agosto con mago Salamino, Mangiafuoco e Truccabimbi e si è concluso il 30 agosto con le fiabe raccontate nei luoghi più belli del borgo, grazie a Arte Diem e Martin Stigol di Progetto Zattera

Bambini spettacoli Castiglione Olona

Due appuntamenti pensati per regalare i bambini di Castiglione Olona momenti di spensieratezza e allegria.
Il mese di agosto che si è appena concluso è iniziato e finito con due giornate di festa dedicate ai più piccoli.

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Mago Salamino, Mangiafuoco e il Truccabimbi il 6 agosto al Monteruzzo 4 di 16
Bambini spettacolo Castiglione
Bambini spettacolo Castiglione
Bambini spettacolo Castiglione
Bambini spettacolo Castiglione

Il 6 e il 30 agosto le famiglie hanno potuto uscire di casa e godersi il proprio paese, per due eventi nati sì con l’obiettivo di occuparsi dell’intrattenimento dei marmocchietti, ma al contempo per ricordare loro – e soprattutto ai loro genitori – quanto bella sia Castiglione e che luoghi diversi e ricchi di fascino la caratterizzino.

Arte diem storie bambini Castiglione

Alla regia l’Amministrazione comunale, che ha voluto offrire – in tutti i sensi, visto che i due eventi erano gratuiti e aperti a chiunque – momenti di aggregazione alla cittadinanza, al Castello di Monteruzzo prima e nel centro storico successivamente.

Mago Salamino, Mangiafuoco e il Truccabimbi il 6 agosto al Monteruzzo

Bambini spettacolo Castiglione

Un dopocena di magia e suspence a inizio agosto al Castello di Monteruzzo, dove i bambini hanno potuto trasformare il proprio viso grazie al Truccabimbi, per poi godersi la simpatia e le bolle di sapone giganti di mago Salamino.

Subito dopo, una volta tramontato il sole, Mangiafuoco ha riscaldato gli animi con atmosfere ricche di fascino, raccontando una fiaba che ha strappato il sorriso ai più piccoli, ma anche ai loro genitori.

Bambini spettacolo Castiglione

Cantastorie e Pifferaio magico il 30 agosto nel borgo

Il centro storico di Castiglione Olona ha una storia prestigiosa e antica, capace di incuriosire e attirare turisti di ogni parte d’Europa che giungono in Valle Olona con la guida turistica in mano, sulla strada di ciò che il cardinal Branda Castiglioni fece edificare.

Arte diem storie bambini Castiglione

In questi luoghi, nei cortili e negli spazi del borgo, l’ultima domenica di agosto i narratori e pifferai di Arte Diem, in collaborazione con Martin Stigol di Progetto Zattera, hanno raccontato fiabe, innescando fantasia e creatività nel folto gruppo di bambini che li seguiva fiduciosi.

Momenti ricchi di valore, che ogni estate si rinnovano, ritrovando un pubblico di ascoltatori attenti e divertiti.

Arte diem storie bambini Castiglione

Quest’anno, a rendere la giornata ancor più preziosa, il festeggiamento per i venti anni dell’associazione Arte Diem: un bel traguardo di esperienza, ma con l’entusiasmo contagioso di sempre.

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di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Santina Buscemi
santina.buscemi@gmail.com

Amo raccontar dei paesini, dove la differenza la fanno le persone comuni che si impegnano in piccole associazioni. È di loro che scrivo..e mi emoziono sempre un po'. Anche questo è VareseNews.

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Pubblicato il 01 Settembre 2026
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Mago Salamino, Mangiafuoco e il Truccabimbi il 6 agosto al Monteruzzo 4 di 16
Bambini spettacolo Castiglione
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Cantastorie e Pifferaio magico il 30 agosto nel borgo 4 di 12
Arte diem storie bambini Castiglione
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Arte diem storie bambini Castiglione
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