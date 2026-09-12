Brusimpiano celebra l’alborella tra sapori del lago, musica e traversate a nuoto

Un fine settimana dedicato alle tradizioni del lago e allo sport acquatico attende Brusimpiano. Sabato 12 e domenica 13 settembre, in piazza al Lago, torna la Sagra dell’Alborella, giunta alla quarta edizione.

La manifestazione si apre sabato alle 9.30 con una mostra di quadri aperta a tutti. Alle 15 è in programma un corso gratuito di canoa e Sup con gli istruttori federali dei Canottieri di Luino. Dalle 19 sarà attivo il servizio cucina, con riso in “cagnun” accompagnato dal pesce persico e altre proposte. La serata proseguirà dalle 20.30 con la musica dal vivo di DJ Francesco.

Domenica 13 settembre sarà invece la giornata del “Giro dell’Alborella”, la traversata del Ceresio a nuoto libero tra Italia e Svizzera. La partenza della prova sui 2.000 metri è prevista alle 11, mentre alle 12.30 prenderà il via il percorso sui 3.000 metri. La cucina riaprirà domenica alle 12 e resterà in funzione fino alle 17, orario di chiusura della manifestazione.

L’iniziativa riunisce associazioni e realtà del territorio in due giornate pensate per valorizzare il lago, le sue specialità gastronomiche e le attività sportive all’aria aperta. Ulteriori informazioni sul Giro dell’Alborella sono disponibili sul sito www.girodellalborella.it.