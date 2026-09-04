Busto Arsizio si stringe attorno a Sergio Marra: il Pro Patria Club promuove una raccolta fondi per il funerale
Il Pro Patria Club e i tifosi di Busto Arsizio avviano una sottoscrizione volontaria per coprire le spese del funerali del tifoso rimasto senza familiari vicini
Una raccolta fondi per regalare un ultimo saluto dignitoso a Sergio Marra, tifoso della Pro Patria scomparso senza una famiglia che potesse farsi carico delle esequie. L’iniziativa è promossa dal Pro Patria Club e dal popolo biancoblu di Busto Arsizio, che si è mobilitato con una sottoscrizione libera per sostenere i costi del funerale e accompagnare il proprio sostenitore nel suo ultimo viaggio.
L’appello del tifo biancoblu per il proprio sostenitore
La scomparsa di Sergio Marra ha toccato da vicino la comunità degli appassionati tigrotti. Non avendo familiari vicini in grado di occuparsi dell’addio, gli amici della tifoseria hanno deciso di organizzare una colletta aperta a tutta la città.
L’iniziativa nasce dalla volontà di far sentire la vicinanza della grande famiglia biancoblu a chi ha condiviso per anni la passione per i colori della squadra di Busto Arsizio.
Come e dove donare di persona a Busto Arsizio
Per consentire a tutti gli sportivi e ai cittadini di offrire un contributo sono stati predisposti diversi punti di raccolta sul territorio comunale.
I tifosi potranno consegnare le proprie offerte direttamente a Giovanni Pellegatta o ai consiglieri del Pro Patria Club in occasione degli appuntamenti ufficiali della squadra in piazza Santa Maria. In alternativa, è possibile recarsi di persona presso il Banfi Centro Stampa, situato in via Vittorio Alfieri 22 a Busto Arsizio.
I riferimenti per la sottoscrizione tramite bonifico
Per chi preferisce effettuare una donazione da remoto, il Pro Patria Club ha messo a disposizione anche un canale bancario dedicato.
È possibile versare un contributo tramite bonifico all’Iban IT77U0503422800000000001969, intestato a Pro Patria Club, specificando come causale “Funerale Sergio Marra”.
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