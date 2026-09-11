Busto Arsizio vince il bando Varese Green Network: in arrivo due nuove “piazze scolastiche”

L’amministrazione comunale di Busto Arsizio mette a segno un importante risultato sul fronte della sostenibilità e della vivibilità urbana. La città è infatti rientrata tra i vincitori della Call for Ideas “Varese Green Network 2026”, grazie al progetto intitolato “A scuola in sicurezza – La piazza scolastica in rete”. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla mobilità, punta a trasformare gli spazi antistanti gli istituti scolastici in aree sicure e dedicate ai pedoni. Grazie a questo riconoscimento, la città potrà accedere al supporto tecnico-specialistico fondamentale per redigere lo studio di fattibilità tecnico-economica e candidarsi alla successiva fase del bando regionale, che metterà a disposizione i fondi necessari alla realizzazione concreta delle opere.

Il Patto per la sostenibilità sul territorio

Il programma Varese Green Network nasce dalla sinergia tra la Provincia di Varese, l’Università degli Studi dell’Insubria e CAST ETS, con il sostegno di numerosi attori del territorio. Finanziato attraverso il Patto Territoriale di Sostenibilità di Regione Lombardia, il bando incentiva collaborazioni concrete tra enti locali, aziende, associazioni e istituti scolastici inseriti nella rete delle Green School. La prima fase della selezione si è conclusa con l’individuazione di tre progetti proposti da diverse realtà del territorio: Busto Arsizio per la mobilità sostenibile attorno alle scuole, Cittiglio con la proposta “Cittiglio libera dal monouso” incentrata sulla riduzione dei rifiuti e la società Varese Web con l’iniziativa “La via delle api” dedicata alla salvaguardia della biodiversità.

Le piazze scolastiche nei plessi De Amicis e Galilei

Per sviluppare il proprio piano, Busto Arsizio ha creato un partenariato territoriale molto ampio. La rete include il Circolo Legambiente BustoVerde A.P.S., l’associazione PlasticFree Odv Onlus, il Politecnico di Milano e gli istituti scolastici Galileo Galilei, De Amicis e Tommaseo. Gli interventi concreti previsti dal comune riguarderanno la creazione di due vere e proprie piazze scolastiche nelle aree antistanti il plesso De Amicis e il plesso Galilei – Ada Negri, pensate per proteggere l’ingresso e l’uscita degli alunni dai pericoli del traffico automobilistico.

Incontri con la cittadinanza e coinvolgimento degli studenti

I primi sopralluoghi operativi sono già stati avviati nelle aree interessate dagli interventi per valutare le criticità sul campo insieme ai tecnici e alla dirigenza scolastica. Il percorso prevede anche il diretto coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi, che saranno chiamati a esprimere le loro idee e proposte durante una serie di incontri dedicati nelle aule. I dettagli delle due nuove piazze scolastiche verranno spiegati alla cittadinanza nel corso di due assemblee pubbliche aperte agli stakeholder: la prima si terrà il 21 settembre alle 18.00 nella Sala delle Conferenze del Museo del Tessile, mentre la seconda è in programma il 28 settembre, sempre alle 18.00, nella Sala Tramogge dei Molini Marzoli.