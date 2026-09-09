Caccia all’affare: torna l’asta degli oggetti smarriti all’aeroporto di Milano Malpensa
Non ci sono più il banditore e i rilanci "dal vivo", ma l'asta resta un momento curioso e amato. Non è ancora online, ma GIVG ha anticipato che si terrà nei giorni a cavallo tra settembre e ottobre, con ben 82 lotti a disposizione.
Torna uno degli appuntamenti più curiosi legati all’aeroporto di Milano Malpensa: l’asta degli oggetti smarriti, con telefoni, tablet, vestiti, trolley e tanti altri articoli dimenticati dai viaggiatori e mai reclamati dai proprietari.
Un momento che negli anni ha sempre suscitato grande interesse, anche se oggi la “corsa” ad accaparrarsi i pezzi ha cambiato completamente forma. Niente più folla davanti al banditore e rilanci dal vivo: l’asta viene infatti gestita online da GIVG, il Gruppo Istituto Vendite Giudiziarie.
Si perde così un po’ dell’atmosfera pittoresca che accompagnava l’incanto di un tempo, quando l’appuntamento si teneva negli spazi del Cral accanto al Terminal 2 di Malpensa e richiamava curiosi e cacciatori di occasioni.
Non cambia, però, lo spirito dell’iniziativa: provare a portarsi a casa un affare aggiudicandosi uno dei numerosi lotti messi all’asta, valutando bene il rapporto tra investimento, valore dei “pezzi” e utilità.
Dai cellulari alle valigie, fino agli oggetti più curiosi
Il catalogo degli oggetti smarriti a Malpensa è inevitabilmente lo specchio di ciò che ogni giorno passa da un grande aeroporto internazionale. Tra i beni messi all’asta si possono trovare telefoni cellulari, tablet e altri dispositivi elettronici, ma anche abbigliamento, borse, zaini e soprattutto trolley e valigie.
Non mancano poi gli oggetti meno prevedibili, quelli che rendono da sempre particolarmente curiosa l’asta di Malpensa: strumenti musicali, attrezzature e dotazioni sportive e altri articoli dimenticati durante il viaggio e mai recuperati.
Per chi partecipa, la logica rimane quella di sempre: individuare il lotto interessante, valutare quanto si è disposti a spendere e provare ad aggiudicarselo superando le offerte degli altri partecipanti.
Asta online
L’incanto si è trasferito sul web e ha perso parte del folklore che lo accompagnava quando si svolgeva fisicamente a Malpensa, ma la curiosità resta la stessa. Così come la speranza, per chi partecipa, di scovare tra gli oggetti dimenticati da qualcun altro un piccolo affare.
L’asta non è ancora online, ma GIVG ha anticipato che si terrà dal 28 settembre al 2 ottobre, con ben 82 lotti a disposizione.
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