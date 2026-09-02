Cade durante la raccolta dei funghi in alta val Brembana, grave un uomo di 65 anni
L’incidente nella mattinata di mercoledì 2 settembre in una zona impervia. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo
Grave incidente nella mattinata di mercoledì 2 settembre a Santa Brigida, in provincia di Bergamo, dove un uomo di 65 anni è rimasto ferito mentre era impegnato nella raccolta di funghi.
L’allarme è scattato intorno alle 8.03 in una zona impervia. Secondo le prime informazioni diffuse dal bollettino dei soccorsi, l’uomo sarebbe stato rinvenuto dopo una caduta avvenuta durante l’attività di raccolta.
Il 65enne ha riportato traumi multipli e le sue condizioni sono state giudicate gravi. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, un’ambulanza, i tecnici del Soccorso alpino e le forze dell’ordine.
Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso di Bergamo all’ospedale Papa Giovanni XXIII.
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