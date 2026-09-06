Cade durante una battuta di caccia: morto un 54enne nel Locarnese
L’allarme sabato pomeriggio dopo la segnalazione della scomparsa dell’uomo. Le ricerche di Polizia cantonale, Soccorso Alpino e Rega si sono concluse con il ritrovamento del corpo in Val della Porta
Tragedia in montagna nel Locarnese, dove un uomo di 54 anni ha perso la vita dopo una caduta avvenuta mentre era impegnato in una battuta di caccia nella zona del Pizzo Sassariente.
La Polizia cantonale riferisce che la scomparsa dell’uomo, cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese, è stata segnalata alla Centrale comune d’allarme (Cecal) poco dopo le 16.30 di sabato 5 settembre.
È stato immediatamente attivato un dispositivo di ricerca che ha coinvolto gli agenti della Polizia cantonale, il Soccorso Alpino Svizzero (SAS) e la Rega.
Gli accertamenti effettuati hanno permesso di concentrare le operazioni nella zona del Pizzo Sassariente. Poco dopo le 18, i soccorritori hanno individuato il corpo senza vita del 54enne a circa 1.450 metri di quota, sul versante della Val della Porta.
Secondo una prima ricostruzione della Polizia cantonale, l’uomo sarebbe rimasto vittima di una caduta mentre stava praticando la caccia. Le cause e l’esatta dinamica dell’incidente dovranno essere stabilite dall’inchiesta.
Sul posto è stato richiesto anche l’intervento del Care Team, per fornire sostegno psicologico alle persone coinvolte.
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