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Caldo nelle aule, il Ministro Valditara: “Stanziati 20 milioni per il raffrescamento, promessa mantenuta”

Il ministro dell'Istruzione replica alle polemiche sulle scuole non adatte alle alte temperature: "Ci aspettiamo che gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, facciano la loro parte"

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Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stanziato un contributo di 20 milioni di euro destinato alle istituzioni scolastiche per l’acquisto di apparecchi e dispositivi di raffrescamento, con l’obiettivo di migliorare le condizioni e il comfort di studenti e personale scolastico.

«Abbiamo deciso un contributo di 20 milioni di euro destinato alle istituzioni scolastiche per apparecchi e dispositivi per il raffrescamento, con l’obiettivo di migliorare le condizioni e il comfort per gli studenti e personale scolastico», ha spiegato il ministro Giuseppe Valditara, replicando alle polemiche delle ultime settimane sulle scuole non adeguate a fronteggiare le alte temperature.

«Questo intervento si inserisce nell’impegno del Ministero per sostenere concretamente le scuole e accompagnarle nell’affrontare le esigenze legate alla qualità degli ambienti in cui si svolgono le attività didattiche –  ha aggiunto – Stiamo lavorando anche a un piano più ampio per l’efficientamento energetico nelle scuole. Ci aspettiamo, inoltre, che gli enti locali – Comuni, Province e Città metropolitane – nell’ambito delle rispettive competenze, facciano la loro parte contribuendo agli interventi necessari nelle scuole».

«L’avevamo promesso, l’abbiamo fatto», ha concluso il ministro.

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Pubblicato il 01 Settembre 2026
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