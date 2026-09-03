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Camion cisterna finisce fuori strada ad Angera, la chiusura nel pomeriggio per il ripristino

Il mezzo pesante, un'autocisterna per il trasporto del latte, è finito con le ruote posteriori nel fossato che costeggia la carreggiata. Sul posto la segnaletica provvisoria in attesa dei mezzi di recupero

camion fuori strada angera

Un mezzo pesante è uscito di strada nella mattinata di giovedì 3 settembre lungo via Sant’Isidoro, ad Angera. Si tratta di un’autocisterna adibita al trasporto di luiquidi, rimasta bloccata con il rimorchio scivolato nel fossato che corre a lato della carreggiata.

Non risultano al momento persone coinvolte oltre al conducente. La circolazione resta possibile, ma il camion occupa buona parte della sede stradale, già stretta di suo: al momento la zona è segnalata soltanto da alcuni coni.

Nel pomeriggio la strada verrà con ogni probabilità chiusa al traffico per consentire l’intervento della ditta specializzata incaricata di rimettere il mezzo in carreggiata. Un’operazione che richiede l’utilizzo di gru e che, vista la conformazione della strada, non può essere eseguita a traffico aperto.

Agli automobilisti in transito si raccomanda di prestare la massima attenzione e di moderare la velocità, soprattutto in avvicinamento alla curva dove si trova il mezzo.

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Pubblicato il 03 Settembre 2026
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