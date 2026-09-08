Cantiere in via Giardini a Comerio: gettata di cemento per le rampe del ponte pedonale
Istituita la chiusura notturna della Statale 394 per permettere l'allestimento del passaggio sopraelevato e l'intervento di potatura straordinaria sulle piante adiacenti
Proseguono a Comerio gli interventi dedicati alla realizzazione del nuovo ponte pedonale in via Giardini. Negli ultimi giorni il cantiere è entrato in una fase cruciale con la gettata di cemento destinata alla costruzione delle rampe, pensate per garantire il completo abbattimento delle barriere architettoniche.
Per consentire le operazioni di posa della struttura sopraelevata in sicurezza, si è resa necessaria una modifica temporanea alla viabilità locale. La Strada Statale 394 (via Piave) è stata infatti chiusa al traffico dalle 17:30 di lunedì 7 settembre fino alle 5:30 di martedì 8 settembre.
L’interruzione del flusso veicolare lungo l’arteria statale è stata inoltre sfruttata per eseguire contestualmente un intervento di manutenzione del verde, con la potatura straordinaria di alcune piante situate nelle immediate vicinanze del tracciato stradale.
L’opera di rifinitura costituisce la fase conclusiva dell’intervento avviato dal comune guidato dal sindaco Michele Ballarini per sostituire il vecchio attraversamento ammalorato. Dopo la rimozione del precedente impianto condotta a inizio luglio e la posa del nuovo ponte azzurro avvenuta a metà agosto, il montaggio dei raccordi per persone con disabilità consentirà la riapertura della passerella in tempo per l’avvio dell’anno scolastico e il ripristino del servizio Pedibus
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