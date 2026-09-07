Carcinoma mammario per la calciatrice Roberta Picchi: il Como 1907 le rinnova il contratto fino al 2028

Il Como 1907 ha reso noto che la propria tesserata Roberta Picchi ha completato una serie di accertamenti medici che hanno riscontrato la presenza di un carcinoma della mammella.

La calciatrice intraprenderà nei prossimi giorni l’itinerario di terapie previsto, seguita da strutture specializzate e costantemente affiancata dallo staff medico della società. In segno di concreto supporto economico e umano in un momento così delicato, il club ha contestualmente annunciato il rinnovo del contratto di Roberta Picchi fino al termine della stagione 2027/2028.

Tutto il Como 1907 si è stretto attorno all’atleta e ai suoi familiari, garantendo massima vicinanza per l’intera durata del percorso di cura e chiedendo contestualmente a media e tifosi il pieno rispetto della riservatezza personale per permetterle di concentrarsi sul proprio recupero.

IL COMUNICATO DEL CLUB