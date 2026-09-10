Carlo Verdelli presenta a Turate “Il diavolo in tasca”: genitori e figli prigionieri del telefonino

Quanto spazio occupa oggi il telefonino nella vita delle famiglie? E quale rapporto si è instaurato tra genitori, figli e smartphone? Sono alcune delle domande al centro dell’incontro con Carlo Verdelli, in programma sabato 12 settembre alle 19 all’oratorio di Turate.

La serata è proposta dalla Parrocchia Santi Pietro e Paolo e dalla Caritas di Turate nell’ambito delle attività del Patto educativo di comunità. A condurre l’incontro sarà il professor Paolo Alfieri, che dialogherà con il giornalista e autore.

Il libro al centro della serata

L’appuntamento prenderà spunto da “Il diavolo in tasca. Genitori e figli prigionieri del telefonino”, il libro di Verdelli pubblicato da Einaudi nel 2026. Il volume affronta il tema della presenza pervasiva degli smartphone e delle conseguenze della dipendenza dal cellulare, con particolare attenzione al rapporto tra adolescenti e adulti.

Attraverso episodi di cronaca e una riflessione sul cambiamento prodotto dalla diffusione dei telefoni e delle loro applicazioni, Verdelli pone l’attenzione su una trasformazione che riguarda profondamente la quotidianità e le relazioni. Il libro è stato descritto dall’editore come un reportage narrativo, in forma di pamphlet, dedicato alla dipendenza da smartphone e alle conseguenze del capitalismo digitale.

Un confronto rivolto alle famiglie

L’incontro di Turate vuole offrire un’occasione di riflessione e confronto su un tema particolarmente attuale per genitori ed educatori: il rapporto con uno strumento ormai presente nella vita quotidiana di bambini, ragazzi e adulti.

La scelta di inserire l’appuntamento nelle attività del Patto educativo di comunità sottolinea proprio la dimensione educativa dell’iniziativa, chiamando a riflettere non soltanto sull’utilizzo della tecnologia da parte dei più giovani, ma anche sul ruolo degli adulti e delle famiglie.

Carlo Verdelli, giornalista e scrittore, ha diretto nel corso della sua carriera diverse importanti testate, tra cui La Gazzetta dello Sport, Sette, Vanity Fair, Oggi e la Repubblica, ed è editorialista del Corriere della Sera.

La serata è ad ingresso libero e gratuito.

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