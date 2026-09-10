Varese News

Saronno/Tradate

Carlo Verdelli presenta a Turate “Il diavolo in tasca”: genitori e figli prigionieri del telefonino

Sabato 12 settembre alle 19 in oratorio l'autore dialogherà sul rapporto tra giovani, famiglie e tecnologia. Al centro dell'incontro il tema della dipendenza da smartphone

Generico 07 Sep 2026

Quanto spazio occupa oggi il telefonino nella vita delle famiglie? E quale rapporto si è instaurato tra genitori, figli e smartphone? Sono alcune delle domande al centro dell’incontro con Carlo Verdelli, in programma sabato 12 settembre alle 19 all’oratorio di Turate.

La serata è proposta dalla Parrocchia Santi Pietro e Paolo e dalla Caritas di Turate nell’ambito delle attività del Patto educativo di comunità. A condurre l’incontro sarà il professor Paolo Alfieri, che dialogherà con il giornalista e autore.

Il libro al centro della serata

L’appuntamento prenderà spunto da “Il diavolo in tasca. Genitori e figli prigionieri del telefonino”, il libro di Verdelli pubblicato da Einaudi nel 2026. Il volume affronta il tema della presenza pervasiva degli smartphone e delle conseguenze della dipendenza dal cellulare, con particolare attenzione al rapporto tra adolescenti e adulti.

Attraverso episodi di cronaca e una riflessione sul cambiamento prodotto dalla diffusione dei telefoni e delle loro applicazioni, Verdelli pone l’attenzione su una trasformazione che riguarda profondamente la quotidianità e le relazioni. Il libro è stato descritto dall’editore come un reportage narrativo, in forma di pamphlet, dedicato alla dipendenza da smartphone e alle conseguenze del capitalismo digitale.

Un confronto rivolto alle famiglie

L’incontro di Turate vuole offrire un’occasione di riflessione e confronto su un tema particolarmente attuale per genitori ed educatori: il rapporto con uno strumento ormai presente nella vita quotidiana di bambini, ragazzi e adulti.

La scelta di inserire l’appuntamento nelle attività del Patto educativo di comunità sottolinea proprio la dimensione educativa dell’iniziativa, chiamando a riflettere non soltanto sull’utilizzo della tecnologia da parte dei più giovani, ma anche sul ruolo degli adulti e delle famiglie.

Carlo Verdelli, giornalista e scrittore, ha diretto nel corso della sua carriera diverse importanti testate, tra cui La Gazzetta dello Sport, Sette, Vanity Fair, Oggi e la Repubblica, ed è editorialista del Corriere della Sera.

La serata è ad ingresso libero e gratuito.

Image by Mirko Sajkov from Pixabay

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 10 Settembre 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.