Carlo Verdelli presenta a Turate “Il diavolo in tasca”: genitori e figli prigionieri del telefonino
Sabato 12 settembre alle 19 in oratorio l'autore dialogherà sul rapporto tra giovani, famiglie e tecnologia. Al centro dell'incontro il tema della dipendenza da smartphone
Quanto spazio occupa oggi il telefonino nella vita delle famiglie? E quale rapporto si è instaurato tra genitori, figli e smartphone? Sono alcune delle domande al centro dell’incontro con Carlo Verdelli, in programma sabato 12 settembre alle 19 all’oratorio di Turate.
La serata è proposta dalla Parrocchia Santi Pietro e Paolo e dalla Caritas di Turate nell’ambito delle attività del Patto educativo di comunità. A condurre l’incontro sarà il professor Paolo Alfieri, che dialogherà con il giornalista e autore.
Il libro al centro della serata
L’appuntamento prenderà spunto da “Il diavolo in tasca. Genitori e figli prigionieri del telefonino”, il libro di Verdelli pubblicato da Einaudi nel 2026. Il volume affronta il tema della presenza pervasiva degli smartphone e delle conseguenze della dipendenza dal cellulare, con particolare attenzione al rapporto tra adolescenti e adulti.
Attraverso episodi di cronaca e una riflessione sul cambiamento prodotto dalla diffusione dei telefoni e delle loro applicazioni, Verdelli pone l’attenzione su una trasformazione che riguarda profondamente la quotidianità e le relazioni. Il libro è stato descritto dall’editore come un reportage narrativo, in forma di pamphlet, dedicato alla dipendenza da smartphone e alle conseguenze del capitalismo digitale.
Un confronto rivolto alle famiglie
L’incontro di Turate vuole offrire un’occasione di riflessione e confronto su un tema particolarmente attuale per genitori ed educatori: il rapporto con uno strumento ormai presente nella vita quotidiana di bambini, ragazzi e adulti.
La scelta di inserire l’appuntamento nelle attività del Patto educativo di comunità sottolinea proprio la dimensione educativa dell’iniziativa, chiamando a riflettere non soltanto sull’utilizzo della tecnologia da parte dei più giovani, ma anche sul ruolo degli adulti e delle famiglie.
Carlo Verdelli, giornalista e scrittore, ha diretto nel corso della sua carriera diverse importanti testate, tra cui La Gazzetta dello Sport, Sette, Vanity Fair, Oggi e la Repubblica, ed è editorialista del Corriere della Sera.
La serata è ad ingresso libero e gratuito.
Image by Mirko Sajkov from Pixabay
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Turisti e seconde case fanno impennare i consumi d'acqua nel nord della provincia, lo dicono i dati degli acquedotti
Felice su Musi di Varese 2027, presentato il calendario del Canile: Palazzo Estense accoglie i cani della città
Felice su Turisti e seconde case fanno impennare i consumi d'acqua nel nord della provincia, lo dicono i dati degli acquedotti
Bvroye su Nel lago di Monate avvistata la medusa d’acqua dolce: “Specie aliena ma non è periolosa”
Felice su Identificato dalla Polizia locale l'uomo che gettava rifiuti nel torrente a Carnago
MarcoKK su Nel lago di Monate avvistata la medusa d’acqua dolce: “Specie aliena ma non è periolosa”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.