Carlo Zanzi fa i conti con quarant’anni di scrittura

Dopo più di quarant’anni passati a scrivere e oltre quaranta libri pubblicati, Carlo Zanzi ha deciso di fermarsi un momento e guardare la propria storia da vicino. Non per celebrarla, ma per smontarla pezzo per pezzo, con ironia e senza troppi riguardi per se stesso.

Nasce così Anatomia di uno scrittore, il libro che Zanzi presenterà giovedì 17 settembre alle 18.30 a Materia di Castronno in un incontro moderato da Angela Borghi. Il punto di partenza è una domanda che attraversa tutto il volume: dopo tanti anni e tanti libri, ci si può davvero definire scrittori?

Zanzi risponde a modo suo. Se scrittore è semplicemente chi scrive, allora il dubbio non esiste. Ma se quella parola porta con sé anche idee di talento, successo, riconoscimento e qualità, il discorso si fa più complicato. Da qui nasce un racconto molto personale, che passa attraverso aspettative, soddisfazioni, ambizioni e inevitabili delusioni. Senza però assumere mai il tono del bilancio solenne.

Al contrario, Zanzi sceglie spesso l’autoironia. Si racconta come un «dilettante allo sbaraglio letterario», capace di aver coltivato sogni enormi e allo stesso tempo di osservare con disincanto la propria traiettoria. È proprio questo scarto tra ambizione e realtà a dare al libro il suo tono: non una resa dei conti, ma un esercizio di sincerità.

Anatomia di uno scrittore parla infatti del desiderio di scrivere prima ancora che del mestiere di scrittore. Di quella spinta che continua a tornare anche quando il successo non è assicurato, i riconoscimenti non arrivano e il dubbio resta.

Zanzi arriva anche a chiedersi se pubblicare un nuovo libro non significhi aggiungere altro «adipe» a un tempo che definisce «obeso di scrittori e smilzo di lettori». Una provocazione che contiene però anche una domanda molto concreta sul senso dello scrivere oggi.

Materia si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.