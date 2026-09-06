Un momento di profonda emozione e partecipazione ha accompagnato la messa di saluto a don Emilio Rimoldi, parroco uscente di Casciago e guida della Comunità Pastorale Sant’Eusebio da 7 anni. Durante la celebrazione erano presenti in prima fila le amministrazioni comunali di Casciago, Barasso e Luvinate, i tre paesi che compongono la comunità pastorale, per ringraziare il sacerdote per il percorso condiviso negli anni di ministero. Don Emilio assumerà infatti il nuovo incarico di parroco presso la parrocchia dell’Annunciazione a Milano, mentre a raccogliere il suo testimone alla guida di Sant’Eusebio sarà don Ambrogio Cortesi, finora parroco a Castiglione Olona, amministratore parrocchiale a Gornate Superiore e decano del decanato di Tradate.

Galleria fotografica Casciago saluta don Emilio Rimoldi: l’abbraccio della Comunità Pastorale e il regalo per Milano 4 di 7

Nel corso della cerimonia non sono mancati i messaggi di affetto e gratitudine da parte delle realtà locali. Il sindaco di Casciago Mirko Reto ha ricordato il cammino svolto insieme in questi anni, seguito dagli interventi di Daniele Paravettoni in rappresentanza della Soms e di Francesca Concia per il Consiglio Pastorale. Come dono d’addio e di augurio per il nuovo impegno pastorale, la comunità ha regalato a don Emilio una bicicletta, pensata per agevolare i suoi spostamenti nel traffico della metropoli milanese. Altri doni gli sono stati regalati dall’amministrazione comunale, dalla Soms e dai ragazzi dell’oratorio.

Prendendo la parola per i saluti finali, don Emilio si è mostrato visibilmente emozionato. Richiamando un’usanza appresa dalle suore durante il suo periodo di missione in Zambia, il sacerdote ha voluto prima di tutto chiedere perdono per i propri limiti o per qualche parola di troppo emersa nel corso del mandato, per poi rivolgere un sentito ringraziamento alle autorità, ai gruppi parrocchiali, al gruppo missionario, al coordinamento di pastorale familiare e a tutti i fedeli che gli sono stati vicini, compresi coloro che lo hanno sostenuto durante un recente ricovero all’Ospedale di Circolo.

In conclusione del suo intervento, don Emilio ha voluto regalare ai presenti un brano tratto da un testo di Éloi Leclerc su San Francesco, incentrato sull’importanza di annunciare il Vangelo attraverso un’amicizia reale, disinteressata e capace di far sentire ogni persona amata e accolta. Un messaggio che è suonato come un augurio per il futuro della comunità, prima del grande applauso finale che ha dato il via a un momento di festa condivisa.