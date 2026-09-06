Casciago saluta don Emilio Rimoldi: l’abbraccio della Comunità Pastorale e il regalo per Milano
Messa di commiato per il parroco uscente alla presenza dei sindaci e dei rappresentanti di Casciago, Barasso e Luvinate. A succedergli sarà don Ambrogio Cortesi
Un momento di profonda emozione e partecipazione ha accompagnato la messa di saluto a don Emilio Rimoldi, parroco uscente di Casciago e guida della Comunità Pastorale Sant’Eusebio da 7 anni. Durante la celebrazione erano presenti in prima fila le amministrazioni comunali di Casciago, Barasso e Luvinate, i tre paesi che compongono la comunità pastorale, per ringraziare il sacerdote per il percorso condiviso negli anni di ministero. Don Emilio assumerà infatti il nuovo incarico di parroco presso la parrocchia dell’Annunciazione a Milano, mentre a raccogliere il suo testimone alla guida di Sant’Eusebio sarà don Ambrogio Cortesi, finora parroco a Castiglione Olona, amministratore parrocchiale a Gornate Superiore e decano del decanato di Tradate.
Galleria fotografica
Nel corso della cerimonia non sono mancati i messaggi di affetto e gratitudine da parte delle realtà locali. Il sindaco di Casciago Mirko Reto ha ricordato il cammino svolto insieme in questi anni, seguito dagli interventi di Daniele Paravettoni in rappresentanza della Soms e di Francesca Concia per il Consiglio Pastorale. Come dono d’addio e di augurio per il nuovo impegno pastorale, la comunità ha regalato a don Emilio una bicicletta, pensata per agevolare i suoi spostamenti nel traffico della metropoli milanese. Altri doni gli sono stati regalati dall’amministrazione comunale, dalla Soms e dai ragazzi dell’oratorio.
Prendendo la parola per i saluti finali, don Emilio si è mostrato visibilmente emozionato. Richiamando un’usanza appresa dalle suore durante il suo periodo di missione in Zambia, il sacerdote ha voluto prima di tutto chiedere perdono per i propri limiti o per qualche parola di troppo emersa nel corso del mandato, per poi rivolgere un sentito ringraziamento alle autorità, ai gruppi parrocchiali, al gruppo missionario, al coordinamento di pastorale familiare e a tutti i fedeli che gli sono stati vicini, compresi coloro che lo hanno sostenuto durante un recente ricovero all’Ospedale di Circolo.
In conclusione del suo intervento, don Emilio ha voluto regalare ai presenti un brano tratto da un testo di Éloi Leclerc su San Francesco, incentrato sull’importanza di annunciare il Vangelo attraverso un’amicizia reale, disinteressata e capace di far sentire ogni persona amata e accolta. Un messaggio che è suonato come un augurio per il futuro della comunità, prima del grande applauso finale che ha dato il via a un momento di festa condivisa.
Galleria fotografica
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Oltre 20mila cittadini senza medico di base nel Varesotto. E incombe l’ondata dei pensionamenti
principe.rosso su Il calo demografico svuota le scuole: in quattro anni 103 classi e quasi 5mila studenti in meno
Felice su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Fabrizio Tamborini su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Felice su "Ciak si gira!", alla scuola Mazzini di Varese le riprese del nuovo film di Emanuele Mattana
lenny54 su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.