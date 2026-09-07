La Castellanzese fa festa al debutto: la tripletta di Valmori stende 3-1 il Pontedera

Un esordio di campionato da incorniciare per la Castellanzese, che conquista i primi tre punti della stagione davanti al proprio pubblico superando per 3-1 il Città di Pontedera. A guidare i neroverdi verso il successo è stato Mattia Valmori, protagonista assoluto della giornata grazie a una splendida tripletta che ha orientato la sfida fin dai primi quarantacinque minuti di gioco. Foto: Mauro Lucchi (Fotografo Ufficiale U.S.D. Castellanzese 1921)

Il primo tempo e l’uno-due firmato Valmori

La squadra di casa approccia l’incontro con grande aggressività e un’ottima organizzazione difensiva, impedendo agli ospiti di creare pericoli nei primi venticinque minuti. La pressione dei padroni di casa trova il giusto premio al ventiseiesimo minuto: un’azione ben manovrata porta il pallone sui piedi di Valmori, bravo a trafiggere Cangane con un diagonale preciso dall’interno dell’area.

Il raddoppio non tarda ad arrivare e si concretizza al trentesimo minuto. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Chessa, la palla viene allontanata al limite dell’area dove Bianchi calcia di prima intenzione: sulla traiettoria si inserisce ancora il giovane attaccante classe 2005, che con un tocco sottomisura devia la sfera in rete da due passi. Prima del riposo i padroni di casa sfiorano a più riprese la terza rete, prima con un’incursione personale di Boccadamo fermata dalla difesa e poi con un’ispirata conclusione di Chessa da centrocampo, finita fuori di pochissimo.

La tripletta nella ripresa e la reazione ospite

Nella seconda frazione di gioco la Castellanzese cala il tris dopo poco più di dieci minuti. A firmare il 3-0 è ancora una volta Valmori, che scatta sul filo del fuorigioco sfruttando una spizzata di testa di Bayo Sarr e supera il portiere in uscita con un pallonetto delizioso.

Il Città di Pontedera prova a reagire e riesce ad accorciare le distanze grazie a un calcio di rigore conquistato da Mendes e trasformato con freddezza da Garcia, che spiazza Bongini. Nonostante la rete subita, i neroverdi mantengono saldamente il controllo del match, gestendo i ritmi e ripartendo con pericolosità negli spazi lasciati dagli avversari.

Il ritorno di Colombo e il finale al Provasi

Nel finale di gara si registra un’altra ottima notizia per la formazione di casa: il rientro sul terreno di gioco di Roberto Colombo dopo il lungo infortunio patito nella scorsa stagione. L’ingresso dell’attaccante viene accolto dal caloroso applauso degli spalti dello stadio Provasi, che tributano un’ovazione anche a Valmori al momento della sua uscita dal campo.

In piena zona Cesarini c’è tempo per un’ultima occasione capitata sui piedi di Ferrari, il cui spunto personale viene però neutralizzato dall’intervento del portiere Cangane. La formazione allenata da Mister Bolzoni archivia così una prestazione solida e convincente, muovendo subito la classifica con tre punti meritati.

TABELLINO

CASTELLANZESE – CITTA’ DI PONTEDERA 3–1 (2-0)

RETI: 26’ pt Valmori (C), 30’ pt Valmori (C), 12’ st Valmori (C), 15’ st rig. Garcia (CP)

CASTELLANZESE (3-5-2): Bongini; Matella, Sassaro, Tordini; Bianchi (17’ st Angelè), Castelletto, Dioh M., Bayo Sarr (17’ st Giuliani), Boccadamo (28’ st Rusconi); Valmori (33’ st Colombo Rob.), Chessa (39’ st Ferrari). A disposizione: Binaghi, Oldani, Tonon, Villa. Allenatore: Francesco Bolzoni

CITTA’ DI PONTEDERA (4-3-3): Cangane; Goncalves, Garcia, Tesser (19’ st Di Gregorio), Ferrandino (39’ st Wagner); Dzankovic (8’ st Pignataro), Vasconcelos, Mendes; Ororbia, Mori (26’ st Del Piero L.), Del Piero T. (19’ st Ferreira) A disposizione: Mhilli, Bernardi, Berrugi, Zagarese. Allenatore: Giuseppe Mascara

ARBITRO: Marco Casula di Ozieri; assistenti Giacomo Scorrano di Lecce e Francesco Giuseppe Lefosse di Torino

AMMONITI: 45’ pt Sassaro (C), 47’ pt Bolzoni (allenatore Castellanzese), 22’ st Tordini (C), 23’ st Ferrandino (CP), 41’ st Rusconi (C)

RECUPERO: 3’ + 5’

SERIE D GIRONE D – I GIORNATA

Casatese Merate – Arconatese 2-1; Castellanzese – Pontedera 3-1; Correggese – Sant’Angelo 1-1; Pistoiese – Solbiatese 2-0; Pavia – Crema 0-0; Pro Patria – Oltrepò 2-1; Pro Sesto – Lentigione 2-3; Tropical Coriano – Varese 1-1; Varesina – Cittadella Modena 2-1.

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14 con “La Materia del Gol”. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.