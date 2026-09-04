Angera - Evento sponsorizzato
Catia_Lab riparte da Angera: a settembre i laboratori creativi si trasferiscono all’Hotel dei Tigli
Uno spazio dedicato alla manualità, all’uncinetto e al tempo lento per inaugurare la nuova stagione sul lago. A settembre si riparte con quattro appuntamenti
Nuova sede e nuove esperienze per Catia_Lab, che dopo i primi mesi di attività inaugura una nuova stagione di laboratori creativi scegliendo come cornice l’Hotel dei Tigli di Angera, sulla sponda lombarda del Lago Maggiore.
I nuovi appuntamenti di settembre saranno dedicati all’arte del filato e dell’uncinetto. Un percorso esperienziale pensato per chi desidera riscoprire il piacere della manualità, scambiarsi idee e fare nuove conoscenze.
Sarà l’occasione per passare giornate immerse nella creatività insieme ad altre appassionate, imparando tecniche, schemi e nuovi pattern da usare poi in totale autonomia e con fantasia. Un momento di benessere e condivisione, ideale anche da vivere in compagnia di un’amica, per rallentare i ritmi quotidiani e concedersi una giornata speciale.
A rendere ancora più piacevole l’esperienza sarà un buffet continuo, preparato in collaborazione tra l’Hotel dei Tigli e Catia_Lab, pensato per accompagnare i partecipanti durante tutta la giornata.
Per chi arriva da fuori provincia o desidera trasformare il laboratorio in un weekend di relax, l’Hotel dei Tigli propone inoltre tariffe agevolate per il pernottamento, offrendo l’occasione di scoprire Angera e il Lago Maggiore con calma.
È possibile usufruire del codice sconto CATIAL9 telefonando o inviando un messaggio all’hotel.
→ Clicca qui per contattare l’Hotel dei Tigli su WhatsApp: 0331 1784899
Gli appuntamenti di settembre
I laboratori si svolgeranno sabato 12, sabato 19, mercoledì 23 e sabato 26 settembre.
Ogni giornata prevede un’attività al mattino e una nel pomeriggio. I posti sono limitati, con un minimo di 4 e un massimo di 14 partecipanti per ciascun laboratorio.
→ Scarica qui il PDF completo con tutti i laboratori di settembre
Formule e agevolazioni
È prevista una quota agevolata per chi sceglie di partecipare all’intera giornata.
Chi si iscrive insieme a un’amica riceverà inoltre un dono handmade firmato Catia_hm.
Chi partecipa a più di un laboratorio nel corso del mese di settembre potrà invece usufruire di uno sconto del 5% sul totale.
→ Clicca qui per accedere al modulo diretto di iscrizione ai laboratori
Contatti
Per informazioni e domande sui dettagli dei laboratori è possibile contattare Catia_Lab via messaggio:
→ Clicca qui per scrivere su WhatsApp al numero 352 0716845
Per seguire il progetto e rimanere aggiornati sulle novità, è possibile consultare e seguire i canali social Instagram e Facebook.