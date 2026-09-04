Catia_Lab riparte da Angera: a settembre i laboratori creativi si trasferiscono all’Hotel dei Tigli

Nuova sede e nuove esperienze per Catia_Lab, che dopo i primi mesi di attività inaugura una nuova stagione di laboratori creativi scegliendo come cornice l’Hotel dei Tigli di Angera, sulla sponda lombarda del Lago Maggiore.

I nuovi appuntamenti di settembre saranno dedicati all’arte del filato e dell’uncinetto. Un percorso esperienziale pensato per chi desidera riscoprire il piacere della manualità, scambiarsi idee e fare nuove conoscenze.

Sarà l’occasione per passare giornate immerse nella creatività insieme ad altre appassionate, imparando tecniche, schemi e nuovi pattern da usare poi in totale autonomia e con fantasia. Un momento di benessere e condivisione, ideale anche da vivere in compagnia di un’amica, per rallentare i ritmi quotidiani e concedersi una giornata speciale.

A rendere ancora più piacevole l’esperienza sarà un buffet continuo, preparato in collaborazione tra l’Hotel dei Tigli e Catia_Lab, pensato per accompagnare i partecipanti durante tutta la giornata.

Per chi arriva da fuori provincia o desidera trasformare il laboratorio in un weekend di relax, l’Hotel dei Tigli propone inoltre tariffe agevolate per il pernottamento, offrendo l’occasione di scoprire Angera e il Lago Maggiore con calma.

È possibile usufruire del codice sconto CATIAL9 telefonando o inviando un messaggio all’hotel.

→ Clicca qui per contattare l’Hotel dei Tigli su WhatsApp: 0331 1784899

Gli appuntamenti di settembre

I laboratori si svolgeranno sabato 12, sabato 19, mercoledì 23 e sabato 26 settembre.

Ogni giornata prevede un’attività al mattino e una nel pomeriggio. I posti sono limitati, con un minimo di 4 e un massimo di 14 partecipanti per ciascun laboratorio.

→ Scarica qui il PDF completo con tutti i laboratori di settembre

Formule e agevolazioni

È prevista una quota agevolata per chi sceglie di partecipare all’intera giornata.

Chi si iscrive insieme a un’amica riceverà inoltre un dono handmade firmato Catia_hm.

Chi partecipa a più di un laboratorio nel corso del mese di settembre potrà invece usufruire di uno sconto del 5% sul totale.

→ Clicca qui per accedere al modulo diretto di iscrizione ai laboratori

Contatti

Per informazioni e domande sui dettagli dei laboratori è possibile contattare Catia_Lab via messaggio:

→ Clicca qui per scrivere su WhatsApp al numero 352 0716845

Per seguire il progetto e rimanere aggiornati sulle novità, è possibile consultare e seguire i canali social Instagram e Facebook.