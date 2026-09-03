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Busto Arsizio/Altomilanese

C’è ancora una cosa che la community di Materia può fare. Votare

Domani si chiudono le votazioni del Premio Future4Cities. Materia di Castronno è tra i cinque finalisti nella categoria Comunità e c’è ancora tempo per sostenerla

Materia Varesenews

In queste settimane vi abbiamo raccontato perché Materia è arrivata tra i cinque finalisti del Premio Future4Cities nella categoria Comunità. Abbiamo provato a farlo senza parlare troppo di muri, stanze o numeri, ma raccontando quello che succede quando dentro un’ex scuola cominciano a incontrarsi persone che, probabilmente, altrove non si sarebbero mai incontrate.

Vi abbiamo raccontato di giornalisti, musicisti, giocatori di burraco, associazioni, coworker e lettori. Di persone che entrano a Materia per un motivo e finiscono per trovarne un altro.

Poi ci siamo accorti che Materia – sede anche del nostro giornale – aveva cominciato persino a “sfuggirci di mano”. Persone arrivate per partecipare a un’attività hanno iniziato a proporne di nuove. Qualcuno è entrato per lavorare dal coworking e ha finito per organizzare un evento. Qualcun altro è venuto per giocare a carte e da quell’incontro è nata l’idea di fare qualcosa insieme agli altri. In questi mesi abbiamo incontrato decine e decine di associazioni, raccolto storie, acceso microfoni, aperto porte.

Ed è forse questa la cosa di cui siamo più orgogliosi: Materia non è soltanto quello che programmiamo noi. Sta diventando anche quello che le persone che la attraversano decidono di farne. Ora, però, manca un ultimo pezzo. E questa volta potete mettercelo voi.

Domani, 4 settembre, si chiudono le votazioni del Premio Future4Cities. Materia è tra i cinque progetti finalisti nella categoria Comunità e c’è ancora tempo per sostenerla con un voto.

Se siete entrati almeno una volta nell’ex scuola di Sant’Alessandro, se avete partecipato a un incontro, ascoltato Radio Materia, lavorato dal coworking, preso un libro, conosciuto un’associazione, bevuto qualcosa insieme a noi o semplicemente pensate che ridare vita a un luogo abbandonato per trasformarlo in uno spazio aperto alla comunità sia una buona idea, questo è il momento per dirlo. Con un voto.

VOTA MATERIA AL PREMIO FUTURE4CITIES  

E poi? Poi continuiamo. Perché il voto chiude domani. Materia, invece, no.

Settembre è appena cominciato e davanti abbiamo un mese pieno di appuntamenti, incontri, musica, libri, cinema, viaggi e occasioni per stare insieme. Un altro pezzo di quella storia che stiamo costruendo giorno dopo giorno nell’ex scuola di Sant’Alessandro.

Il calendario è già partito e proseguirà per tutto il mese con tanti eventi e nuove occasioni per entrare a Materia, magari per la prima volta. Oppure per tornarci e vedere cosa succede.

Tutti gli eventi di settembre a Materia

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

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Pubblicato il 03 Settembre 2026
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