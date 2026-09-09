Cento anni con lo sguardo al cielo: a Bresso due giorni di festa per l’Aero Club Milano

Cento anni di storia del volo da celebrare aprendo le porte dell’aeroporto al territorio. Sabato 12 e domenica 13 settembre l’Aeroporto di Bresso sarà teatro di una grande festa per il centenario dell’Aero Club Milano 1926, fondato il 13 settembre 1926 e oggi tra i più antichi aero club italiani.

Per due giorni il mondo dell’aviazione sarà protagonista a Bresso, con un programma pensato per appassionati, famiglie e curiosi. Sono attese oltre 5mila persone nelle due giornate, che potranno scoprire da vicino una realtà solitamente meno accessibile al grande pubblico.

Air show, aerei e simulatori

Le porte dell’aeroporto di via Gramsci 1 apriranno alle 10.30 in entrambe le giornate. Il programma prevede un susseguirsi di iniziative dedicate al mondo del volo: air show, aeromobili in esposizione, stand, simulatori di volo, attività interattive con i droni, visite agli hangar, mostre fotografiche e incontri con piloti e ospiti.

Il momento più atteso sarà l’air show, previsto indicativamente dalle 14 e della durata di circa un’ora.

Quando le condizioni e l’attività di volo lo consentiranno, il pubblico potrà inoltre accedere alla zona air side, avvicinarsi agli aeromobili parcheggiati ed entrare negli hangar, scoprendo da vicino gli spazi nei quali quotidianamente si svolgono le attività dell’Aero Club.

Un’occasione quindi non soltanto per guardare gli aerei in volo, ma per entrare nel cuore dell’aeroporto e conoscere più da vicino la cultura aeronautica.

Gli ospiti del centenario

Tra i protagonisti della manifestazione ci sarà Dario Costa, atleta e pilota pluripremiato, primo e unico italiano ad aver partecipato e vinto una coppa del mondo della Red Bull Air Race. Costa, che ha al suo attivo numerosi primati nel mondo dell’aviazione, è stato per due anni capo istruttore di volo e teoria della scuola di volo dell’Aero Club Milano.

Nel pomeriggio di entrambe le giornate sono previsti un’intervista e un momento di meet & greet con il pilota.

Sabato 12 settembre saranno inoltre presenti l’ex pilota automobilistico Eddie Irvine e Jakidale, creator digitale e YouTuber, oltre che membro dell’Aero Club Milano e appassionato di volo. Jakidale racconterà al pubblico la nascita della sua passione per l’aviazione e alcune delle sue esperienze in volo.

Un secolo di storia a Bresso

La scelta delle date non è casuale: l’Aero Club Milano fu fondato proprio il 13 settembre 1926 e celebra quindi il centenario nel luogo che rappresenta una parte fondamentale della sua storia.

Il club ha infatti sede all’Aeroporto di Bresso dal 1960, intitolato all’ex presidente Franco Bordoni Bisleri.

Durante il weekend verranno raccontati i cento anni di attività attraverso immagini, testimonianze e materiali storici. In programma anche la presentazione di un libro celebrativo dedicato alla storia dell’Aero Club Milano 1926 e la presentazione in anteprima della nuova livrea del club.

«Il Centenario non è una festa soltanto nostra: è una festa per Bresso e per Milano», sottolinea il presidente dell’Aero Club Milano Filippo Colnaghi, evidenziando il legame costruito nel tempo con il territorio. L’obiettivo, spiega, è utilizzare questa ricorrenza per far conoscere il club, raccontarne la storia e avvicinare il pubblico alla cultura aeronautica.

Sabato fino a mezzanotte

La festa non terminerà con le attività pomeridiane. Sabato 12 settembre, dalle 18, l’aeroporto cambierà ritmo con un dj set che accompagnerà il pubblico fino alla mezzanotte, quando è prevista la chiusura della manifestazione.

Domenica 13 settembre, invece, la musica sarà affidata alla Event Car Red Bull, che accompagnerà l’ultima parte della giornata fino alla conclusione dell’evento, fissata alle 18.

Nel corso delle due giornate non mancheranno inoltre food truck, stand espositivi, attività dedicate alla tecnologia e momenti di intrattenimento, con la partecipazione di realtà come Hamilton, Red Bull ed Eni.

La partecipazione alla manifestazione è gratuita, ma per accedere all’evento è richiesta la registrazione. Anche per utilizzare i simulatori di volo è necessaria la prenotazione.

Tutte le informazioni sul programma, sulle modalità di accesso e sulle prenotazioni sono disponibili sul sito dell’Aero Club Milano.