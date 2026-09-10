Cento anni della Provincia di Varese, cinque appuntamenti per raccontare il territorio

Legalità, inclusione, migrazioni, memoria. Sono i temi dei cinque appuntamenti che, tra il 15 settembre e il 3 ottobre, aprono la fase pubblica delle celebrazioni per il Centenario della Provincia di Varese, il percorso che accompagnerà il territorio fino al 2 gennaio 2027, giorno in cui ricorreranno i cento anni dalla nascita dell’ente.

Iniziative diverse per linguaggi e protagonisti, ma tenute insieme da un filo comune. «Il Centenario vuole essere una celebrazione della storia della Provincia e un’occasione per interrogarci sul territorio che abbiamo ereditato e, soprattutto, su quello che vogliamo consegnare alle prossime generazioni», spiega il presidente Marco Magrini. «Sono temi diversi, ma hanno un denominatore comune: la costruzione del bene collettivo e di una comunità capace di guardare al futuro».

Il dovere che resta, con la teca di Quarto Savona 15

Si parte martedì 15 settembre in piazza Monte Grappa a Varese con «Il dovere che resta. Memoria e cammino per gli eroi di un domani», promossa con l’Università degli Studi dell’Insubria, la Camera di Commercio e l’Ufficio Scolastico Territoriale.

Sullo sfondo ci sarà la teca di Quarto Savona 15, l’auto di scorta su cui viaggiavano gli agenti della Polizia di Stato Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, uccisi nella strage di Capaci. L’iniziativa, rivolta anche agli studenti, mette al centro il tema della legalità attraverso la memoria delle vittime della criminalità organizzata. Interverranno Giuseppe Battarino, già magistrato e docente di Comunicazione pubblica e istituzionale all’Insubria, Alessandra Cerreti, pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia di Milano, e Tina Montinaro, moglie dell’agente Antonio Montinaro.

Affetti e relazioni a Villa Recalcati

Venerdì 18 settembre, alle 21 nella Sala Convegni di Villa Recalcati, appuntamento con «Vivere insieme, pensando, realizzando ponti. Il mondo degli affetti è molteplice: vogliamo parlarne?», realizzato con l’associazione A.GE.D.O. Varese ODV.

Don Stefano Guarinelli, docente alla Pontificia Università Gregoriana di Roma, e Italo Carloni, presidente di A.GE.D.O. Varese, dialogheranno sul tema degli affetti e della complessità delle relazioni. Introduce il presidente Magrini, modera Silvestro Pascarella, direttore de La Prealpina.

La sfida dell’immigrazione a Carrozze HUB

Mercoledì 23 settembre, alle 21 negli spazi di Carrozze HUB a Varese, il Centro Studi Comuni Orizzonti APS presenta «Semplicemente persone. La sfida dell’immigrazione», con il patrocinio della Provincia.

La serata ruota attorno alla presentazione del primo Quaderno 2026 dell’associazione, dedicato al lavoro svolto nell’ultimo anno sul tema delle migrazioni. Interviene Luciano Gualzetti, presidente dell’Opera Cardinal Ferrari; conduce Filippo Maroni, coordinatore Happiness dell’Oratorio di San Vittore. Previste anche alcune testimonianze dirette. L’incontro si rivolge a cittadini, amministratori pubblici e associazioni.

Il ricordo di Giuseppe Armocida

Sabato 26 settembre, di nuovo a Villa Recalcati, alle 9.30 il convegno «In ricordo di Giuseppe Armocida» ripercorre la figura dello storico della medicina e il suo rapporto con l’ateneo, l’amministrazione pubblica, le realtà storiche del territorio e il mondo sanitario, con il contributo di studiosi e rappresentanti delle istituzioni.

Il patrocinio è del Comune di Varese, dell’Università degli Studi dell’Insubria, della Società Storica Varesina, della Società Italiana di Storia della Medicina e dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Varese.

Una sala intitolata a Carlo Lucchina

Chiude la sequenza sabato 3 ottobre, ancora a Villa Recalcati, «Carlo Lucchina. L’uomo oltre il manager», organizzato dall’associazione Varese per l’Oncologia ODV con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio dell’Asst Sette Laghi e della Provincia di Varese.

La giornata prenderà il via con l’intitolazione a Lucchina di una sala provinciale, alla presenza delle principali autorità regionali e sanitarie: un omaggio, spiega l’ente, a una figura che ha avuto un ruolo significativo nella storia della Provincia e del territorio.

Verso il 2 gennaio 2027

I cinque incontri sono i primi tasselli di un calendario che si chiuderà con il compleanno vero e proprio dell’ente, il 2 gennaio 2027. Un anno di iniziative, spiegano da piazza Libertà, costruito insieme al territorio per raccontare la storia della Provincia ma soprattutto per valorizzare le persone, i luoghi e le esperienze che hanno contribuito a costruire la comunità varesina.