Cento anni di storia, due giorni di festa a Bresso, e un intero aeroporto da vivere

Per un intero weekend il mondo del volo esce dagli hangar e incontra il pubblico con un fitto programma che comprende air show, stand espositivi e aeromobili in esposizione, simulatori di volo, attività interattive con droni, visite guidate agli hangar, incontri con piloti e ospiti, mostre fotografiche, food truck, musica e altri momenti di intrattenimento.

Una grande celebrazione organizzata da Aero Club Milano 1926 e prodotta e realizzata da STS Communication, full production company lombarda leader nel mercato della tecnologia per eventi nei settori corporate, moda, fieristico, musicale, broadcast TV, special e sportivo.

Per l’evento, che si terrà esattamente a cento anni dalla nascita del Club, sono attese oltre 5.000 persone nelle due giornate, con la partecipazione di realtà di primo piano come Hamilton, Red Bull e Eni.

Ospite speciale Dario Costa, primo ed unico atleta italiano a qualificarsi, gareggiare e vincere una coppa del mondo della Red Bull Air Race ed aver ricevuto il Living Legends of Aviation “Bob Hoover – Freedom of Flight Award”, con attualmente a suo carico trenta primati in aviazione. Dario è stato per due anni capo istruttori di volo e teoria della scuola di volo dell’Aero Club Milano e nel pomeriggio di entrambe le giornate è prevista un’intervista a Dario oltre a meet & greet.

E ancora, nella giornata di sabato 12 settembre, l’ex pilota automobilistico Eddie Irvine e Jakidale: membro dell’Aero Club Milano e appassionato di volo, il creator digitale e YouTuber avrà modo di raccontare come e quando è nata questa sua passione e di condividere con i presenti aneddoti e i racconti delle sue avventure in volo.

Tra gli altri appuntamenti in programma, verrà svelata in anteprima la nuova livrea dell’Aero Club Milano 1926. Spazio anche alla presentazione di un libro celebrativo dedicato alla storia del Club e ai meet & greet con piloti e ospiti.

1926–2026: UN SECOLO DI AERO CLUB MILANO 1926 – IL CIELO DI BRESSO DIVENTA SPETTACOLO

La scelta delle date racconta già il significato dell’evento. L’Aero Club Milano 1926 fu fondato il 13 settembre 1926: esattamente cento anni dopo, il Club celebra il proprio anniversario nell’aeroporto che dal 1960 è la sua casa.

Ed è proprio a Bresso che l’Aero Club Milano 1926 ha scritto una parte fondamentale della propria storia: l’Aero Club Milano 1926 ha sede nell’aeroporto dal 1960, intitolato all’ex presidente Franco Bordoni Bisleri.

Il momento più atteso di entrambe le giornate sarà l’air show, in programma indicativamente dalle ore 14:00 e della durata di un’ora.

Ma l’esperienza non si limiterà a guardare il cielo: quando l’attività di volo lo consentirà, il pubblico potrà accedere anche alla zona air side, avvicinarsi agli aeromobili parcheggiati, entrare negli hangar e scoprire da vicino gli spazi e le attività dell’Aero Club.

Un’occasione per entrare fisicamente nel mondo dell’aviazione e conoscere una realtà che proprio a Bresso ha scritto una parte fondamentale della propria storia che, per due giorni, non sarà soltanto raccontata, ma potrà essere vissuta dal pubblico tra aeromobili, hangar, immagini, piloti, tecnologia e spettacolo in volo.

«Il Centenario non è una festa soltanto nostra: è una festa per Bresso e per Milano. Avere sul proprio territorio uno degli Aero Club più importanti d’Italia, capace di arrivare a cent’anni con una realtà ancora così viva, è un patrimonio di cui essere orgogliosi – afferma Filippo Colnaghi, Presidente dell’Aero Club Milano – Vogliamo che questi due giorni siano anche un’occasione per far conoscere più da vicino il nostro Club, raccontarne la storia, divulgare la cultura aeronautica e avvicinare tutti a quel mondo straordinario che è il volo. Il modo più bello di celebrare questi cento anni è farlo insieme al territorio che ci ospita».

IL PROGRAMMA – SABATO SI VOLA FINO A MEZZANOTTE

La celebrazione continuerà anche dopo la conclusione delle attività pomeridiane.

Sabato 12 settembre, a partire dalle 18:00, l’Aeroporto di Bresso cambierà ritmo con un dj set che accompagnerà il pubblico fino alla chiusura della manifestazione, prevista a mezzanotte.

Domenica 13 settembre, invece, l’animazione musicale sarà affidata alla Event Car Red Bull, attiva fino alla conclusione dell’evento alle 18:00.

Le porte dell’aeroporto apriranno alle 10:30 in entrambe le giornate: sabato il programma proseguirà fino alle 00:00, mentre domenica terminerà alle 18:00.

Per accedere all’evento e per partecipare alle simulazioni è obbligatoria la registrazione gratuita al link: https://www.aeroclubmilano.it/ centenario

Al sito sono disponibili anche tutte le informazioni e i dettagli sulla due giorni.