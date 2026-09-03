Cento anni per Enrica Azzimonti, la “Tullia” di Busto Arsizio che a pranzo beve ancora Coca Cola e un bicchiere di vino rosso

Ha compiuto cento anni lo scorso 13 agosto e in questi giorni ha ricevuto gli auguri della Città. Enrica Azzimonti, che tutti conoscono come Tullia, ha accolto nella sua casa l’assessore Mario Cislaghi, arrivato a portarle il saluto dell’Amministrazione comunale di Busto Arsizio.

Nata a Legnano il 13 agosto 1926, penultima di sei figli, Tullia è arrivata a Busto Arsizio nel 1929 e non se n’è più andata. La sua storia attraversa per intero il Novecento: l’osteria dei genitori a Legnarello, gli anni della scuola con la penna e il calamaio, il primo lavoro cominciato durante la guerra come apprendista nella tipografia Colombo, in zona Cinque Ponti, e poi il passaggio ad altre aziende del tessile.

Tra i ricordi più cari c’è quello della Liberazione: le manifestazioni di gioia per la fine della guerra, nel 1945, in viale della Gloria. Nel 1952 il matrimonio con Antonietto Marcora, poi la nascita dei figli Gianluigi e Maurizio e, più tardi, l’arrivo delle nipoti. Un ruolo, quello di pilastro della famiglia, che ha sempre tenuto. Le passioni, invece, sono rimaste le stesse: il contatto con la natura, il giardinaggio, l’allevamento del pollame, la voglia di stare all’aperto.

Sul segreto della longevità i figli hanno le idee chiare, e partono dalla tavola. “La mamma ha sempre preferito alimenti, ortaggi e frutta di propria produzione”, raccontano. “Ancora oggi, quando le facciamo la spesa, dobbiamo passare al suo giudizio per la qualità dei prodotti acquistati e, ahimè, diverse volte ci vengono bocciati”. A questo si aggiunge il movimento fisico, che le ha dato “tenacità e resilienza”. Con qualche concessione: “Beve ancora la Coca Cola e un bicchiere di vino rosso a pranzo”. E poi c’è l’eredità di famiglia: una zia, sorella del padre, è arrivata a 101 anni.

A cento anni Tullia è ancora parzialmente indipendente: si prepara il pranzo e si occupa di piccoli lavori quotidiani, la lavatrice compresa. Legge il quotidiano, anche se ormai con fatica perché la vista è calata, e segue in televisione i talk show di attualità politica per restare aggiornata su quello che succede nel mondo. Non le sfugge nemmeno l’amministrazione della casa: si ricorda le scadenze delle utenze di gas, telefono ed energia e vuole controllare tutti i movimenti dell’estratto conto della banca. “È sensibile agli sprechi”, spiegano i figli.