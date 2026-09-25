Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 25, 26, 27 settembre

Torna il Festival Della Natura e dell’Arte con un ricco programma e tre mostre a Busto Arsizio. A Villa Cagnola la 30ª Rassegna Bandistica: tre bande in concerto a Gazzada Schianno. Domenica 27 settembre saranno protagonisti il Corpo Musicale Isprese Aps, la Banda Musicale di Berbenno e Buglio, in provincia di Sondrio, e la Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di Capolago. Arriva la Festa della montagna di Besozzo. Ci saranno una parete di arrampicata di otto metri di altezza, un ponte tibetano e un arrampicaalbero per i più piccoli, oltre all’immancabile stand gastronomico e ad attività con i gruppi di cammino.

EVENTI IN EVIDENZA

BUSTO ARSIZIO – Arte e ambiente si incontrano: torna “Della Natura e dell’Arte”. Dal 27 settembre all’8 novembre tre spazi espositivi cittadini ospitano le opere di Francesco Marelli, Giuseppe Buffoli e Misia De Angelis, affiancate da incontri dedicati alle diverse forme dell’energia – Tutte le informazioni

ANGERA – Sabato 26 settembre all’Hotel dei Tigli proseguono i laboratori creativi di Catia_Lab, dedicati all’arte del filato e dell’uncinetto. Una giornata tra manualità, tecniche e nuovi pattern, con attività al mattino e al pomeriggio e buffet continuo – Tutte le informazioni

CARAVATE – Sabato 26 settembre, dalle 9 alle 14, lo stabilimento Colacem apre al pubblico per un Open Day nell’anno del sessantesimo anniversario dell’azienda. Un percorso guidato permetterà di scoprire come nasce il cemento e approfondire i temi della sicurezza, dell’innovazione tecnologica, dell’economia circolare e della sostenibilità; ingresso libero – Tutte le informazioni

CARNAGO – Da venerdì 25 a domenica 27 settembre la Fattoria Cogo ospita la decima edizione del Carnago Country Fest. Tre giorni a ingresso gratuito tra musica dal vivo, balli country, cavalli, spettacoli e attività per bambini, rievocazioni e cucina western – Tutte le informazioni

CARONNO PERTUSELLA – Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre il Parco della Resistenza ospita la Sagra del Gorgonzola. Sei giornate dedicate al celebre formaggio tra piatti con polenta, salsiccia, noci, pere e miele, accompagnati da musica dal vivo e karaoke; ingresso gratuito – Tutte le informazioni

CARONNO PERTUSELLA – Domenica 27 settembre riapre al pubblico il Museo Ondarossa, che presenta una nuova protagonista della sua collezione: la Ferrari F40. Le visite guidate sono a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria e conducono tra automobili sportive e storiche, prototipi, motori e rarità dell’industria automobilistica – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Da venerdì 25 a domenica 27 settembre il Maggiolone Social Park ospita per la prima volta la Festa del vino. Un percorso enogastronomico attraverso Nord, Centro e Sud Italia con degustazioni di vini, specialità regionali, sommelier, musica e intrattenimento; l’ingresso è gratuito – Tutte le informazioni

GAVIRATE – Al Chiostro di Voltorre prosegue Ticino. Le voci del Fiume, mostra immersiva che racconta storia geologica, biodiversità ed equilibri naturali del Ticino attraverso ricostruzioni tridimensionali, animazioni, quiz e contenuti multimediali. Sabato 26 settembre alle 20.45 il programma propone anche lo spettacolo teatrale “Le ali del Ticino” di Chorós Teatro – Tutte le informazioni

GORNATE OLONA – Domenica 27 settembre il Monastero di Torba ospita Shakespeare tra le Mura, spettacolo teatrale itinerante che trasforma la visita al monumento in un viaggio tra teatro, musica e memoria. Il pubblico si sposta di sala in sala incontrando attori e performer in costume d’epoca tra scene, canzoni e musica dal vivo, con due repliche alle 18 e alle 20.30 – Tutte le informazioni

MALNATE – Prosegue all’Area Feste di via Pastore la sedicesima edizione di Malnate PerBacco, la rassegna enogastronomica della Pro Loco in programma fino al 4 ottobre. Nel weekend dal 25 al 27 settembre spazio ai sapori di Mantova, Lombardia e Lazio, con tortelli di zucca, ossobuco e risotto, arrosticini e porchetta accompagnati da musica e ballo – Tutte le informazioni

MALNATE – Dal 24 al 27 settembre la Tenuta La Novella propone una presentazione con prova gratuita di Cresco con il Pony, percorso rivolto a bambini e bambine dai 4 ai 13 anni che partirà il 1° ottobre e unisce motricità, gioco, relazione e contatto con la natura. Le famiglie potranno conoscere i pony e scoprire da vicino le attività previste dal percorso; per partecipare alla presentazione è richiesta la prenotazione – Tutte le informazioni

VARESE – Sabato 26 e domenica 27 settembre, dalle 9 alle 19.30, via Marconi ospita Sapori e colori d’Autunno. Nel cuore della città stand con prodotti tipici e degustazioni da diverse regioni italiane, dalle castagne ai formaggi, salumi, miele e dolci, insieme ad artigianato e laboratori creativi – Tutte le informazioni

EVENTI FUORI PROVINCIA

LEGNANO – Domenica 27 settembre, dalle 8 alle 19, la Festa dell’Uva della Contrada La Flora ospita Gli Ambulanti di Forte dei Marmi in via della Pace, nei pressi del Maniero. Una giornata di shopping tra bancarelle selezionate, moda, produzioni Made in Italy e artigianato contemporaneo, anche in caso di maltempo – Tutte le informazioni

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ALTRI EVENTI

Besozzo – Arriva la Festa della montagna di Besozzo. Ci saranno una parete di arrampicata di otto metri di altezza, un ponte tibetano e un arrampicaalbero per i più piccoli, oltre all’immancabile stand gastronomico e ad attività con i gruppi di cammino – Tutte le informazioni

Cardano al Campo – Torna l’Autunno Cardanese: un fine settimana tra comunità, musica e sostenibilità. Sabato 26 e domenica 27 settembre Cardano al Campo si anima con bancarelle, concerti, laboratori, fattoria didattica e l’Emporio del Baratto. In programma anche iniziative solidali e momenti dedicati alle associazioni del territorio – Tutte le informazioni

Binago – Teatro e solidarietà a Binago: in scena “Filumena Marturano” per sostenere la pediatria varesina. La compagnia amatoriale “Attori in Soffitta” porta in scena al Cineteatro di Binago il capolavoro di Eduardo De Filippo con la regia di Pasquale Bevilacqua. Parte del ricavato andrà alla Fondazione “Il Ponte del Sorriso” di Varese – Tutte le informazioni

Casalzuigno – A Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno due giorni dedicati alla ceramica. Nel giardino segreto oltre 40 espositori selezionati tra artigiani e designer esporranno e venderanno le loro creazioni. Appuntamento per sabato 26 e domenica 27 settembre – Tutte le informazioni

Cassano Magnago – A Cassano Magnago arriva per la prima volta la Festa del vino: tre giorni alla scoperta dei sapori d’Italia. Dal 25 al 27 settembre il Maggiolone Social Park ospita un nuovo percorso enogastronomico tra vini, specialità regionali, musica e convivialità – Tutte le informazioni

Cuvio – Pizzoccheri e castagne con gli Alpini, a Cuvio torna la festa d’autunno. Domenica 27 settembre al Parco comunale Pancera una giornata tra cucina, musica e caldarroste. Spazio anche al tradizionale mercatino riservato a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni – Tutte le informazioni

Porto Ceresio – La “Camminata in Rosa” tra prevenzione, musica e solidarietà sul lungolago di Porto Ceresio. Domenica 27 settembre la seconda edizione dell’iniziativa per raccogliere fondi a favore del Centro Ascolto Operate al Seno, con un percorso di cinque chilometri aperto a tutti – Tutte le informazioni

Lozza – Mostra dell’Hobby di Lozza, il fondatore lascia dopo 26 edizioni. Tra gli espositori il vino di Filippo Maroni. Domenica 27 settembre la 26ª edizione della manifestazione, con una quindicina di new entry tra gli espositori. Ghiraldi: “Niente intelligenza artificiale, solo materie vive e tanto cuore” – Tutte le informazioni

Cantello – Il “Camminar mangiando delle Associazioni” anima Cantello con una domenica tra passeggiate, gusto e territorio. Domenica 27 settembre una camminata a tappe con piatti, attività e iniziative delle realtà associative cantellesi. Le iscrizioni alla Soms entro il 15 settembre – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – Teleriscaldamento di Busto Arsizio: prenotazioni aperte per visitare la centrale. L’impianto di Agesp Energia si fa conoscere dalla cittadinanza – Tutte le informazioni

Caravate – Colacem apre la cementeria di Caravate: sabato 26 settembre torna l’Open Day. Visite guidate gratuite dalle 9 alle 14 nello stabilimento, in occasione del 60° anniversario della fondazione dell’azienda. L’obiettivo è far conoscere le attività e le competenze impiegate ogni giorno nella produzione del cemento – Tutte le informazioni

Caronno Pertusella – La Ferrari F40 entra nella collezione del Museo Ondarossa: due nuove aperture a Caronno Pertusella. Domenica 27 settembre e 25 ottobre il museo torna ad aprire le porte al pubblico. Tra le auto della collezione sarà possibile ammirare anche l’ultima arrivata: una delle Ferrari più iconiche di sempre, presentata nel 1987 e fortemente voluta da Enzo Ferrari – Tutte le informazioni

Castiglione Olona – Il teatro e la pittura: “La Passione di san Lorenzo” alla collegiata di Castiglione Olona, per ringraziare don Ambrogio Cortesi. Il 26-27 settembre un fine settimana all’insegna della riconoscenza per il servizio svolto come parroco di Castiglione Olona dal 2012 al 2026, per il cammino condiviso e per il bene donato alla comunità e al territorio – Tutte le informazioni

Cittiglio – “Stì Laven Insem”, una giornata per vivere la ciclabile tra Cittiglio e Laveno. Domenica 27 settembre dalle 9 del mattino tante attività sul tratto di percorso chiuso alle auto che unisce i due paesi. Associazioni, gastronomia e momenti per i bambini nel programma allestito dalle Pro Loco – Tutte le informazioni

Gallarate – Gallarate torna negli anni Ottanta e Novanta: in piazza Libertà la Festa di fine estate tra musica, Vespa e Sbaracco. Sabato 26 settembre il centro cittadino si trasforma in una macchina del tempo: dj set, musica dal vivo, Vespa, occasioni nei negozi e area bambini per una giornata ispirata alla cultura pop degli anni Ottanta e Novanta – Tutte le informazioni

Induno Olona – A Induno Olona la vita “veste la moda”: in passerella le 0048 per una sfilata benefica. Domenica 27 settembre al Parco delle Rose una nuova iniziativa del gruppo nato nei reparti oncologici di Varese. Moda, musica e solidarietà per raccontare la rinascita e sostenere il Roseto della Pace – Tutte le informazioni

Luino – Luino ricorda i Martiri della Gera con la commemorazione dell’eccidio del 1944. Domenica 27 settembre la cerimonia per l’82° anniversario della strage di Voldomino. Corteo, deposizioni e Messa alla cappella votiva dedicata ai Caduti – Tutte le informazioni

Luino – Un settembre ricco di eventi a Luino: musica, cultura, sport e il Lakes Noir Film Festival. Il Comune presenta il calendario degli appuntamenti del mese: dalle serate al Parco a Lago agli incontri a Palazzo Verbania, passando per libri, tango, mercato contadino e iniziative per i più piccoli. Dal 24 al 27 settembre torna anche il Lakes Noir International Film Festival – Tutte le informazioni

Mercallo – Passi che parlano a Mercallo: domenica la camminata solidale per La Voce del Silenzio. Domenica 27 settembre torna l’evento benefico per le persone in stato di veglia non responsiva e le loro famiglie. Sette chilometri a spasso tra la natura e le auto d’epoca con iniziative pensate per le famiglie – Tutte le informazioni

Milano – Milano Fashion Week al via con 211 appuntamenti: in calendario esordi, debutti creativi e grandi ritorni. Tra sfilate fisiche, appuntamenti digitali e il ritorno del Fashion Hub a Palazzo Morando, la settimana della moda milanese si presenta con un ricco palinsesto sostenuto da CNMI e istituzioni – Tutte le informazioni

Morazzone – Quando un intero paese “scende in campo”, a Morazzone una domenica di sport e musica. Dalle 9.30 alle 18.00 di domenica 27 settembre i campetti di via Prati e le palestre comunali ospiteranno “Morazzone, sport per tutti”, un’iniziativa pensata per unire la cittadinanza tra dimostrazioni, tornei e lo stand della Pro Loco – Tutte le informazioni

Origgio – Dog Oktoberfest a Origgio, una giornata tra amici a quattro zampe e specialità bavaresi. Domenica 27 settembre alla Pensione Rifugio Lilli e il Vagabondo una giornata dedicata ai cani con birre artigianali e wurstel – Tutte le informazioni

Rovellasca – Tra sfide e nuove mosse torna a Rovellasca “Scacchi in biblioteca”. Il 12 e 26 settembre due appuntamenti per ragazzi dagli 8 ai 13 anni tra gioco libero e un corso intermedio – Tutte le informazioni

Tempo Libero – Tortelli di zucca mantovani e risotto con ossobuco a Malnate per il fine settimana con “perBACCO!!”. Prosegue nell’Area Feste di via Pastore la sedicesima edizione della rassegna enogastronomica organizzata dalla Pro Loco Malnate con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale – Tutte le informazioni

Tradate – A Tradate torna lo Swap Party: abiti da scambiare e sostenibilità per i giovani. Sabato 26 settembre, un pomeriggio dedicato allo scambio gratuito di abiti, al riuso e al consumo consapevole. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Benandanti di Tradate e da CSV Insubria – Tutte le informazioni

Varese – Il Binda Cycling Festival è la Tre Valli Varesine raccontata da foto, Colori in volata e bambini. Dal contest artistico per i ragazzi del liceo all’attività nelle primarie di busto passand per la mostra fotografica solidale che sarà inaugurata a Villa Mirabello sabato 26 settembre – Tutte le informazioni

Varese – Brindisi di fine estate a Varese per sostenere Amico Fragile. Venerdì 25 settembre al Caffè Lyceum l’evento benefico a sostegno di Amico Fragile ODV-ETS: il ricavato andrà ai progetti contro la violenza – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

Gemonio – Gemonio riscopre Luigi “Gino” Nava con una mostra retrospettiva al Museo Salvini. L’esposizione sarà anche l’occasione per riscoprire la vita e l’attività dell’artista bergamasco, a lungo legato a Gemonio, dove visse e dove morì nel 1998 – Tutte le informazioni

Luvinate – Una nuova opera di Ravo a Luvinate, il paese di origine della famiglia dell’artista. “Il paesaggio ritrovato” sarà realizzato dal 21 al 25 settembre. In programma il dialogo con la scuola dell’infanzia e primaria di Luvinate e un incontro pubblico con la cittadinanza – Tutte le informazioni

Cairate – Arte, fotografia e acquerelli al Monastero di Cairate: tre mostre tra settembre e ottobre. Dal 26 settembre lo storico Monastero di Santa Maria Assunta ospita tre percorsi espositivi dedicati alla fotografia e alla pittura. Le iniziative sono organizzate dalla Pro Loco Cairate con il patrocinio del Comune e sono tutte a ingresso gratuito – Tutte le informazioni

Bodio Lomnago – A Bodio Lomnago “Diamoci una mossa”, la fotografia diventa colore e movimento. Dal 26 settembre al 4 ottobre la Biblioteca comunale Antonio Zanoletti ospita la mostra fotografica di Enrico Chiaravalli e Aldo Lenzi. Un percorso che trasforma foglie, fiori e alberi in immagini dal carattere pittorico, giocando con movimento, luce e colore – Tutte le informazioni

Valganna – Il borgo dipinto si arricchisce: a Boarezzo una nuova opera di Eugenio Ricci. L’Associazione Amici di Boarezzo e il Comune di Valganna promuovono lo svelamento della nuova opera del pittore Eugenio Ricci con una cerimonia seguita da un rinfresco conviviale – Tutte le informazioni

Cairate – Al Monastero di Cairate “SCOPOfobia”, la mostra fotografica di Simone Iaria. Dal 26 settembre all’11 ottobre gli spazi del Monastero ospitano il nuovo progetto espositivo curato dal fotografo professionista con la direzione artistica di Francesca Calabrò – Tutte le informazioni

Varese – Al Sacro Monte la mostra “Presenza e Memoria” promossa dalla Fondazione Molina. Un percorso espositivo benefico promosso dalla RSA varesina al Santuario di Santa Maria del Monte per raccontare come l’arte e i ricordi di famiglia trasformino la fragilità in un percorso di cura – Tutte le informazioni

Varese – “Antica Intelligenza – Marcondiro tra archetipo e oracolo”: l’arte contemporanea incontra l’archeologia a Varese. Inaugurazione domenica 27 settembre alle 11.30 con il Robot Primitivo firmato da Marco Marchese Borrelli. La mostra sarà visitabile fino al 6 gennaio 2027. – Tutte le informazioni

Varese – Il Binda Cycling Festival è la Tre Valli Varesine raccontata da foto, Colori in volata e bambini. Dal contest artistico per i ragazzi del liceo all’attività nelle primarie di busto passand per la mostra fotografica solidale che sarà inaugurata a Villa Mirabello sabato 26 settembre – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

Gavirate – Al Chiostro di Voltorre “Le ali del Ticino”: sabato 26 settembre uno spettacolo teatrale racconta il fiume senza confini. L’appuntamento, promosso da Istituto Oikos nell’ambito del progetto ECO4TICINO, arriva dopo il successo del laboratorio di argilla dello scorso 20 settembre. In calendario altri quattro incontri fino a fine ottobre – Tutte le informazioni

Gallarate – Le Maschere Vagabonde tornano al Teatro Nuovo di Gallarate con “Miseria o nobiltà?”. La compagnia sarà in scena venerdì 25 settembre alle 20.30. Tra le novità della stagione, l’ingresso delle Maschere Vagabonde come compagnia di riferimento del Teatro Nuovo e la nascita della prima Scuola di teatro su base volontaria aperta a ragazzi e adulti del territorio – Tutte le informazioni

Comerio – Dalla memoria del Novecento ai primi home computer: Comerio si prepara a un fine settimana di archeologia digitale. Nel weekend del 26 e 27 settembre gli spazi di via Borghi a Comerio ospitano prima lo spettacolo “Il rumore del secolo” e poi Varese Retrocomputing, la giornata dedicata alla storia dei computer d’epoca e del retrogaming – Tutte le informazioni

Rovellasca – Per il centenario di Giovan Battista Grassi arriva a Rovellasca il docufilm “La mente oltre il limite”. Venerdì 25 settembre alla Limonera la proiezione dedicata allo scienziato che intuì il ruolo della zanzara anofele nella trasmissione della malaria – Tutte le informazioni

LIBRI

Varese – Dal Congo a Varese, alla Feltrinelli Adriana Parrella racconta il sentiero che scompare. Sabato 26 settembre alle 17.30 la presentazione del romanzo ispirato all’esperienza umanitaria dell’autrice con Medici Senza Frontiere – Tutte le informazioni

Brebbia – A Brebbia “Incontri con l’autore”: Federico Bianchessi presenta il suo “giallo dietetico”. Venerdì 25 settembre a Villa Terzoli il giornalista e scrittore presenta “Questioni di peso – Un giallo dietetico”. A dialogare con l’autore sarà Dino Azzalin – Tutte le informazioni

Turate – Torna “Letture in Comune”, sabato a Turate “Incantesimi e pasticci: storie magiche”. Sabato 26 settembre appuntamento nella Sala Consiliare per i bambini dai 3 ai 7 anni, a cura della Cooperativa Leonardo – Tutte le informazioni

Induno Olona – Chiara Moscardelli a Induno Olona per presenta il nuovo romanzo “Teresa Papavero e le verità nascoste”. L’Assessorato alla Cultura del Comune di Induno Olona organizza un incontro aperto con la scrittrice romana per la presentazione del nuovo capitolo dedicato alle indagini di Teresa Papavero – Tutte le informazioni

Inarzo – A Inarzo “In brodo di giuggiole”, ricette e storie diventano un libro. Sabato 26 settembre al Salone dell’oratorio, Barbara Da Ruos e Cristina Gregori presentano un volume nato da un concorso dedicato al legame tra cucina, memoria ed emozioni. A moderare l’incontro sarà Emiliano Pedroni – Tutte le informazioni

INCONTRI

Varesotto – A Varese la commemorazione della Breccia di Porta Pia: un incontro per il 156° anniversario. Alla Sala Montanari l’orazione dello storico Robertino Ghiringhelli e la partecipazione delle autorità cittadine – Tutte le informazioni

Laveno Mombello – Alle Officine dell’Acqua di Laveno un pranzo per sostenere la nuova sala multifunzionale. L’obiettivo dell’iniziativa è raccogliere risorse per un nuovo spazio che il museo intende mettere a disposizione della comunità – Tutte le informazioni

Varese – In ricordo di Giuseppe Armocida: a Villa Recalcati un convegno per celebrare il suo legame con il territorio. Sabato 26 settembre le istituzioni, la medicina e il mondo accademico si riuniranno a Varese per ripercorrere l’eredità umana e professionale dello studioso nell’ambito del Centenario della Provincia. – Tutte le informazioni

Varese – “Insieme per una cultura di pace”: a Varese un incontro pubblico tra cittadini e istituzioni. Sabato 26 settembre la sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri ospiterà un confronto promosso da ANVCG con la partecipazione del Prefetto Salvatore Rosario Pasquariello e di esperti di ordigni bellici inesplosi – Tutte le informazioni

MUSICA

Angera – Un lago di vino ad Angera: concerto in vigna e degustazione alla Cascina Piano. Sabato 26 settembre la musica della Seven Seas Orchestra e i vini Igt Ronchi Varesini protagonisti tra i filari – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – Cam To Me celebra 30 anni di impegno in Cambogia con una serata in musica a Busto Arsizio. Sabato 26 settembre al Cinema Teatro Lux di Busto Arsizio una serata di musica e testimonianze per ricordare trent’anni di impegno missionario in Cambogia – Tutte le informazioni

Biandronno – Open Day 2026 della Scuola di Musica: scopri il tuo strumento con la Filarmonica di Biandronno. L’evento, aperto a tutti, è dedicato in particolare a bambini e ragazzi che desiderano avvicinarsi al mondo delle note e iniziare lo studio di uno strumento musicale – Tutte le informazioni

Cocquio Trevisago – “Gong – Solo i forti sopravvivono”, a Cocquio Trevisago sfida a colpi di improvvisazione. Sabato 26 settembre al teatro Soms nove attori si confronteranno sul palco e sarà il pubblico a decidere chi dovrà abbandonare la scena. In programma anche un nuovo corso di improvvisazione teatrale a Cittiglio – Tutte le informazioni

Gazzada Schianno – A Villa Cagnola la 30ª Rassegna Bandistica: tre bande in concerto a Gazzada Schianno. Domenica 27 settembre saranno protagonisti il Corpo Musicale Isprese Aps, la Banda Musicale di Berbenno e Buglio, in provincia di Sondrio, e la Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di Capolago – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

Tradate – Nel Parco Pineta i racconti intorno al fuoco con “Storie di esploratori”. Intorno al fuoco, come i viaggiatori di un tempo, ripercorriamo le avventure dei grandi esploratori naturalisti: uomini e donne che, armati di curiosità, taccuino e pazienza, hanno trasformato il modo in cui guardiamo il mondo naturale – Tutte le informazioni

Varano Borghi – Riprendono le visite guidate gratuite a Varano Borghi, il paese industriale nel cuore della provincia. I volontari accompagneranno i visitatori attraverso i luoghi più curiosi del paese, per scoprire da vicino la sua ricca storia. Prenotazione obbligatoria – Tutte le informazioni

SPORT

Castello Cabiaglio – Tutti i sentieri portano a Castello Cabiaglio: arriva il “Tre Vie – Bike Day”. Appassionati di ciclismo, cicloamatori e famiglie saranno coinvolti nella prima edizione del “Cabiaglio Bike Day”, in programma per domenica 27 settembre 2026. Tutte le informazioni – Tutte le informazioni

Ispra – Il Joint Running Club compie 5 anni e arriva la prima “StraIspra”. Per festeggiare questo speciale anniversario, organizza la prima edizione della StraIspra, una corsa podistica solidale e a scopo benefico patrocinata dal Comune di Ispra – Tutte le informazioni

Saronno – Strasaronno verso un nuovo record: obiettivo 3.000 iscritti per la tredicesima edizione. Domenica 27 settembre al Villaggio CLS la corsa non competitiva di 10 km e la Family Run di 5 km. Le iscrizioni online chiudono giovedì 24 alle 12 – Tutte le informazioni

Oggiona Con Santo Stefano – “Moto IN Giro Pink” fa tappa a Oggiona Santo Stefano: la cittadinanza accoglie i motociclisti al Parco Don Paolo. Ad attendere i partecipanti ci saranno le donne del Club delle Donne e i volontari di Avis, insieme a un’iniziativa pensata per tutte le donne che vorranno unirsi alla mattinata – Tutte le informazioni

Bodio Lomnago – Settembre non chiude la stagione sul Lago di Varese: arriva la prima Pagaiata delle Palafitte. Domenica 27 settembre un percorso non competitivo di 7 chilometri dal Lido di Bodio Lomnago all’Isolino Virginia con SUP, kayak e canoe per vivere il bacino anche in autunno – Tutte le informazioni

Cardano Al Campo – A Cardano al Campo una maratona di yoga di 12 ore. Dodici ore consecutive dedicate al benessere, alla respirazione e alla ricerca dell’equilibrio tra corpo e mente. È la proposta lanciata dall’associazione – Tutte le informazioni

Golasecca – “A tutto sport!”, a Golasecca una maratona di gare organizzata dai ragazzi della Pro Loco. Sabato 26 settembre al campo sportivo di viale Europa una giornata tra sport, giochi di squadra, musica, cibo e cinema all’aperto. Partecipazione gratuita – Tutte le informazioni

Lugano – StraLugano 2026, la città si prepara alla grande festa dei 20 anni. Sono aperte le iscrizioni per la due giorni di gare tra lungolago e città in programma il 26 e 27 settembre. Percorsi per ogni livello, dalle famiglie agli atleti esperti, in un evento che punta su sport e sostenibilità – Tutte le informazioni

Milano – In sella a SWM Motor, tre giorni di test ride a Milano con Ube’s Garage. Tre giornate di prove su strada organizzate a Milano con il supporto di Ube’s Garage. Disponibili i modelli della gamma del marchio varesino, tra musica e aperitivi – Tutte le informazioni

Varese – Una giornata speciale a Varese in ricordo di Mauro “Momo” Fiorentini. La Handicap Sport Varese organizza sabato 26 settembre alla palestra del CUS una grande partita amichevole per rendere omaggio al dirigente e amico scomparso lo scorso aprile – Tutte le informazioni