Che fare con i bambini nel weekend del 11, 12 e 13 settembre a Varese e nel Varesotto

Tempo di vendemmia e di storie sotto le stelle per i bambini in questo soleggiato weekend di fine estate. Da venerdì 11 a domenica 13 settembre in programma per le famiglie diverse feste di paese, aboratori creativi e ccasioni per esplorare insieme il territorio.

EVENTI

FAGNANO OLONA – Domenica 13 settembre al Parco del Medio Olona torna la Festa del Pane e Vino, una giornata nel verde tra prodotti locali, frittelle all’uva, gelato di capra, musica e attività per bambini, che potranno anche raccogliere l’uva e provare la tradizionale pigiatura con i piedi – L’evento

TRADATE – Nella nuova Domenica tra natura e spazio al Centro Didattico Scientifico con EcoPlanetario del Parco Pineta tanti percorsi, giochi e proiezioni arricchiti dalla presentazione per bambini del libro Connessioni con la natura di Lucia Spezzano, con laboratorio di lettura e di disegno a tea – Qui tutto il programma

VARESE – Sabato e domenica il Palio di Masnago entra nel clou con la Grande Tavolata del Palio in via Bolchini la sera del 12 settembre, il corteo e le gare nel pomeriggio successivo – Tutto il programma

VARESE – Duane la Festa del Parco degli Ulivi, nel pomeriggio sono in programma laboratori per bambini e truccabimbi – L’iniziativa

VARESE – September Fest a Sant’Ambrogio sabato 12 settembre all’Oratorio San Giovanni Bosco che ospiterà una giornata con giochi e laboratori per bambini, la riapertura della biblioteca LeggerMente, stand gastronomico, e tanto altro – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – Nel weekend la nuova edizione del Palio Sestese con tante novità a cominciare dal debutto sul Ticio del Palio dei Piccoli Dragoni, iniziativa dedicata ai ragazzi dagli otto ai tredici anni – Qui tutti i dettagli

CASALE LITTA – Da giovedì 10 a domenica 13 settembre il borgo si anima con la Festa dei Fichi: cortili aperti con specialità della tradizione, lo storico forno del 1792, musica e spettacoli. Domenica spazio anche a mercatino dell’artigianato, auto e trattori d’epoca, attività per bambini, falconeria e voli in mongolfiera – Tutte le informazioni

MALNATE – Sabato si celebra Insieme per lo Sport: una giornata di esibizioni, premi e prove gratuite per tutti in via Gasparotto – Qui tutte le info

SARONNO – Doppia festa il 12 settembre a Saronno con la Notte Bianca e l’ottava edizione dello Sbaracco. Nel programma venti artisti, quattro concerti live, sei spettacoli di danza, cinque dj set e tre esibizioni circensi – I dettagli

VEDANO OLONA – Dal 12 al 20 settembre il paese si anima con la nuova edizione del Palio dei rioni vestiti a festa per l’occasione, con torneo di basket, caccia al tesoro e gran finale in costume – Tutte le info

VENEGONO SUPERIORE – Assinfesta 2026 propone sabato una giornata di iniziative con e spazi per il gioco, l’animazione e le dimostrazioni di ballo e attività sportive – L’evento

VERGIATE – Domenica pomeriggio per la giornata di chiusura della Festa della Madonna della Cintura a Corgeno, spettacoli di clown, giochi organizzati sul sagrato e la tradizionale benedizione degli zaini, dei libri e dei quaderni per tutti gli studenti del paese – Tutto il programma

CASTELLANZA – Domenica 13 settembre 2026, dalle ore 15.00, torna “Parco Alto Milanese in Festa” con una Giornata di Educazione Ambientale dedicata a bambini e famiglie. Il pomeriggio propone spettacolo, creatività e attività all’aria aperta a ingresso libero – L’evento

SPETTACOLI

BUSTO ARSIZIO – Sabato 12 settembre la Sala Monaco della Biblioteca ospita Mi Rifiuto, la produzione del Collettivo Trame Comuni che affronta con ironia i temi del riciclo e della responsabilità collettiva – L’evento

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) – Il nuovo appuntamento con Terra e Laghi Festival è domenica pomeriggio alle ore 16 al Museo Salterio con la compagnia Auriga Teatro di Como e il suo spettacolo Vladimir & Olga – Charlatans Circus, un mix esplosivo di comicità e interazione con il pubblico – Lo spettacolo

STORIE SOTTO LE STELLE

VARESE – Venerdì 11 settembre alle 21.15 il Palio di Manago dà appuntamento ai bambini in oratorio Storie sotto le stelle per esplorare insieme le leggende ispirate al Palio, raccontate in un’atmosfera unica, tra storie e candele. – Come partecipare

TRADATE – Scienza, miti e stelle: al Parco Pineta tornano i Racconti intorno al fuoco. Prossimo appuntamento sabato 12 settembre con Miti e leggende del bosco – Ecco come prenotare

GIOCHI E LABORATORI

CASTELLANZA – Il 12 e 13 settembre bambini, ragazzi e famiglie potranno partecipare alla Caccia al tesoro promosssa dalla LIUC per riscoprire il patrimonio industriale. Una sfida paneuropea promossa da ERIH, risolvendo enigmi che richiedono di osservare dal vivo i luoghi coinvolti – Come partecipare

GALLIATE LOMBARDO – Sabato pomeriggio all’anfiteatro di Galliate Lombardo la festa Gajà propone ai bambini laboraori di falegnameria e la costruzione di cornici creative con ReMida – Tutto il programma

CUVEGLIO – Aperte le iscrizioni ai cinque nuovi laboratori gratuiti per bambini e ragazzi promossi dall’associazione Il Pargolario. Dai mastri cartai al teatro, passando per scenografia, scrittura creativa e sezioni di giochi da tavolo – I dettagli

VARESE – Nei fine settimana de’estate L’Osservatorio Astronomico di Campo dei Fiori propone il programma Astro Family Day, con attività didattiche differenziate per adulti e bambini dai 5 ai 10 anni tra visite alle cupole e laboratori – Come partecipare

ESCURSIONI

INARZO – Domenica 13 settembre alle 9 all’Oasi della Palude Brabbia è in programma Arrivederci migratori una visita guidata con binocoli alla scoperta degli uccelli che lasciano la palude e di quelli che vi restano. Alle 14.30 invece spazio alle famiglie con bambini tra i 7 e i 12 anni con Tra saltelli e gracidar di raganelle, una passeggiata dedicata agli anfibi della palude, tra giochi, sfide e attività negli stagni didattici – Come partecipare

VARESE – Sabato 12 settembre alle ore 09:15 è in programma una passeggiata naturalistica nel PLIS Cintura Verde Sud riservata al monitoraggio dell’avifauna e della fauna locale, guidata dal Gruppo Insubrico di Ornitologia con ritrovo al Porticciolo – Qui tutti i dettagli

GERMIGNAGA – Domenica 13 settembre torna la Stracamagnada, passeggiata culturale e gastronomica di 8 chilometri tra Germignaga e Brezzo di Bedero. Il percorso attraversa centro storico, boschi e punti panoramici sul Lago Maggiore, con cinque punti ristoro e visite alla Canonica, alla Linea Cadorna e alla chiesa di San Giovanni Battista – Tutte le informazioni

FAGNANO OLONA – La Stracadina di Furnas è una corsa e camminata non competitiva che attraverserà le vie del rione Fornaci, pensata per coinvolgere runner, sportivi, famiglie e semplici appassionati – Tutte le informazioni

VARESE -Sabato 12 settembre alle 15.30 Fondazione Morandini propone una visita guidata da autore e curatrice e dedicata ai bambini alla mostra Antonio Barrese: Morfologie di luce, alla scoperta delle opere attraverso uno sguardo curioso e creativo – Leggi di più

ALTRE SAGRE E FESTE

CASSANO MAGNAGO – Da venerdì 11 a domenica 13 settembre al Maggiolone Social Park torna la Sagra del Pizzocchero e dello Sciatt. Tre giorni dedicati ai sapori della Valtellina con pizzoccheri, sciatt, polenta taragna e altre specialità della cucina di montagna, accompagnate da musica e intrattenimento – Tutte le informazioni

CUNARDO – Da venerdì 11 a domenica 13 settembre alla Baita del Fondista torna la tradizionale Festa del Fungo organizzata dai Tencitt. Protagonisti i porcini, proposti in tante specialità insieme a polenta, brasato, risotto, tagliatelle e lasagne, con intrattenimento, tombolata e servizio navetta gratuito – Tutte le informazioni

GAVIRATE – Sabato 12 settembre al Chiostro di Voltorre inaugura “Ticino. Le voci del Fiume”, mostra immersiva che racconta il fiume attraverso natura, arte e paesaggio. L’esposizione, visitabile fino al 25 ottobre, è accompagnata da un calendario di incontri, laboratori e spettacoli per bambini – Qui tutte le info

GORLA MINORE – Dal 5 al 13 settembre il santuario e la parrocchia di Prospiano ospitano la tradizionale Festa della Madonna dell’Albero. In programma messe, momenti comunitari, musica, iniziative per bambini, gastronomia e lo spettacolo pirotecnico – Tutte le informazioni

LUVINATE – Sabato 12 e domenica 13 settembre torna la Festa del Bosco dell’Associazione Cacciatori del Poggio. Due giorni tra natura, convivialità e sapori del territorio con selvaggina del Campo dei Fiori, tagliatelle al ragù di cervo, polenta con cervo e salamella di cinghiale, oltre ai gonfiabili gratuiti per i bambini – I dettagli

MALNATE – La 79esima Sagra Settembrina prosegue per tutto il weekend e in particolare propone per la giornata di domenica una passeggiata con picnic e risottata dello chef Sergio Barzetti a Monte Morone, visite al campanile, cena irlandese e spettacolo acrobatico dei Truzzi Volanti – Tutto il programma

BODIO LOMNAGO – La Festa patronale di Santa Maria Nascente si chiude domenica 13 settembre con la processione, sport, cena, spettacoli ginnici e di fuocoe la mostra fotografica “Gente di Bodio Lomnago” – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Domenica torna Cuori Insieme, la manifestazione dedicata al volontariato con area per i bambini, il “Passaporto delle Associazioni” e una scheda con cui i cittadini potranno premiare la realtà che li avrà colpiti di più – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Dal 9 al 13 settembre il rione di Madonna in Campagna ospita il tradizionale appuntamento con la Festa di San Nicola funzioni religiose, visite guidate, l’asta benefica e lo spettacolo pirotecnico – Tutte le info

MARNATE –Nel weekend la festa per Santa Croce tra concerti, karaoke e spettacolo pirotecnico in chiusura nell’area delle scuole medie – Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – Barche illuminate e fuochi d’artificio sul lago: sabato sera di festa a Porto Ceresio per SS. Nome di Maria- Tutte le info

SOMMA LOMBARDO – Tigelle fatte a mano, musica e intrattenimento per i più piccoli: sabato 12 settembre a Coarezza è in programma una serata pensata per tutta la famiglia – Il programma

LAVENA PONTE TRESA – Street art e live painting sul lungolago con M.A.D. 21037: la settima edizione di Muri Artistici Diffusi riporta pennelli e bombolette sul grande muro affacciato sul Ceresio, un laboratorio pubblico dedicato alla creatività urbana – Tutte le info

PER TUTTI – Fine settimana ricco di eventi: a Varese torna Archeofilm con la nona edizione tra archeologia, ambiente e culture del mondo. A Lavena Ponte Tresa M.A.D. 21037 colora il lungolago con street art e live painting. Pizzoccheri, sciatt e polenta taragna a Cassano Magnago – Che fare nel weekend