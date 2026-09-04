Che fare con i bambini nel weekend del 4, 5 e 6 settembre a Varese e nel Varesotto

Il territorio si trasforma in questo primo weekend di settembre per offrire ai bambini e alle loro famiglie momenti magici da vivere insieme. Il Parco Lagozza di Arcisate si trasforma nel Paese delle meraviglie con l’Arcobaleno di Nichi, il Centro didattico del Parco Pineta sarà la Tera di mezzo in omaggio a Tolkien mentre l’oratorio di Monvalle e la località Laghetto di Montegrino Valtravaglia diventano una grande fattoria dove giocaree conoscere da vicino gli animali.

E poi nuovi spettacoli, maratone di lettura e mercatini dell’usato dove i bambini possono scambiarsi libri, oggetti e giocattoli.

EVENTI

ARCISATE – Sabato e domenica il Parco Lagozza si trasforma nel Paese delle meraviglie per la Wonderland edition de “L’Arcobaleno di Nichi”, la Festa benefica ricca di laboratori e giochi per bambini, musica, golosit e spettacoli per tutti, a sostegno dei bambini dell’Oncoematologia pediatrica di Varese – Scopri il programma

TRADATE – Nel weekend il Parco pineta rende omaggio a Tolkien con Terra di mezzo, due giorni di eventi in natura tra fantasy e creatività. Tutto esaurito per la serata di sabato, è invece sempre accessibile il pomeriggio di domenica con il percorso a tappe per bambini nella Contea “La via del bosco” e le “Prove dell’Esploratore – Qui tutto il programma

SARONNO – Laboratori di ceramica, spettacoli ed escursioni, a piedi o in bicicletta nel weekend dal 4 al 6 settembre nei comuni del Parco del Lura per il Ri.Ver festival. Partecipazione alle attività gratuita con prenotazione – Il programma

MONTEGRINO VALTRAVAGLIA – Da venerdì 4 a domenica 6 settembre la Festa Contadina anima la località Laghetto con tre giorni dedicati alla vita rurale e alle tradizioni del territorio, con golosità, trattori, animali della fattoria, spettacoli equestri e di falconeria, mercatini, laboratori e dimostrazioni degli antichi mestieri – Il programma nel dettaglio

MONVALLE – Il primo fine settimana di settembre riporta a Monvalle la Fiera dell’Agricoltura, l’appuntamento che il paese chiama da sempre “Festa degli Agricoltori“. L’edizione 2026 è in programma sabato 5 e domenica 6 settembre – Tutte le informazioni

INDUNO OLONA – Dalle arti marziali al ciclismo: Induno Olona celebra le sue associazioni con la Festa dello Sport. Una giornata aperta a tutti al Centro Sportivo di via Olimpiadi con dimostrazioni dal vivo, prove pratiche delle associazioni locali e presidi di salute e prevenzione curati dal volontariato del territorio – Tutte le informazioni

SPETTACOLI

ALBIZZATE – Il debutto del nuovo spettacolo prodotto dalla compagnia L’Arca di Noe Il Passerotto che scoprì il mondo chiude la rassegna Che Spettacolo, venerdì 4 settembre alle ore 21 in piazza IV Novembre. Ingresso gratuito – Lo spettacolo

CUNARDO – La Notte a colori parte alle 17.30 di sabato ed è una maratona di lettura per bambini dai 3 ai 12 anni. Fino alle 22, letture animate e presentazioni di libri con quattro conduttori, venti lettori volontari e venticinque genitori. Ingresso libero e gratuito – L’iniziativa

BULGAROGRASSO (CO) – Le emozioni prendono il volo venerdì sera alle 21 in piazza Falcone con lo spettacolo La Gabbianella di Teatro Blu per il Festival Terra e Laghi – Tutte le info

GIOCHI E LABORATORI

VARESE – Parte sabato pomeriggio con una Caccia al tesoro per bambini nel Parco Mantegazza il Palio di Masnago 2026 – Come partecipare

VARESE – Sabato 5 settembre Varese Ghiaccio apre gratuitamente le porte dell’Acinque Ice Arena a bambini, ragazzi e adulti, anche a chi non ha mai indossato i pattini. Dalle 9 alle 12 insegnanti e istruttori accompagneranno i partecipanti alla scoperta del pattinaggio artistico con prove sul ghiaccio, giochi, attività e animazione – Come partecipare

CUVEGLIO – Aperte le iscrizioni ai cinque nuovi laboratori gratuiti per bambini e ragazzi promossi dall’associazione Il Pargolario. Dai mastri cartai al teatro, passando per scenografia, scrittura creativa e sezioni di giochi da tavolo – I dettagli

VARESE – Nei fine settimana de’estate L’Osservatorio Astronomico di Campo dei Fiori propone il programma Astro Family Day, con attività didattiche differenziate per adulti e bambini dai 5 ai 10 anni tra visite alle cupole e laboratori – Come partecipare

ESCURSIONI

PORTO CERESIO – Domenica mattina sul lungolago è prevista una camminata con le cuffie: Cinque chilometri di passeggiata in piano, cui possono partecipare anche gli amici a 4 zampe, e il cui ricavato sarà devoluto alla sezione varesina di Ambulanze Veterinarie Italia – Come partecipare

VARESE – Tra la Bevera e il Lanza in bicicletta: sabato 5 settembre un tour guidato gratuito di 30 km tra natura e storia, tra boschi, prati, vigneti, antiche cave e zone umide per conoscere da vicino uno dei paesaggi più suggestivi della provincia di Varese – I dettagli

ORINO – Domenica c’è la Forte di Orino Trail sui sentieri del Parco Regionale Campo dei Fiori. Il quartier generale sarà a Caldana di Cocquio Trevisago, in Piazza Società Operaia, dove saranno allestiti partenza e arrivo delle tre prove in programma. Quella non competitiva, di 6 km, è aperta a tutti – Tutte le informazioni

MERCATINI DEL BARATTO

BUSTO ARSIZIO – Sabato 5 settembre in centro città accanto allo Sbaracco e Suonami, torna anche il Kids Market, un piccolo mercato dello scambio e del riuso gestito direttamente dai bambini e con scopo solidale, a sostegno della Casa di Chiara – Scopri di più

GERENZANO– Al Parco degli Aironi domenica c’è la prima di 4 edizioni settembrine del Mercatino del Riuso, per dare nuova vita agli oggetti. L’iniziativa permette di allestire gratuitamente uno stand per vendere abiti, libri, giocattoli e altri oggetti non più utilizzati ma funzionanti e in buono stato – Tutte le informazioni

MAMMA E PAPÀ

TERNATE – Slow down, no stress è il titolo della prima mini-gita di famiglia promossa dal gruppo miniTetris per sabato 5 settembre dalle ore 10.30 al parco Berrini. Partecipazione gratuita per adulti, bambini e passeggini – Scopri l’iniziativa

PER TUTTI – Tantissime sagre, festival del folklore, musica e barche storiche sul lungolago di Laveno. Tutti gli eventi del fine settimana – Che fare nel weekend

ALTRE SAGRE E FESTE

CASORATE SEMPIONE – Anche baby dance e Babylonish nel ricco programma della della Festa di San Tito, sabato e domenica – Tutti i dettagli

CASSANO MAGNAGO – Da venerdì 4 a domenica 6 settembre al Maggiolone Social Park torna la Sagra della Patata con un ricco menù a tema, musica e dj set. E per i più piccoli con scivolo gonfiabile gratuito e tiro a segno – Tutte le info

MERCALLO – Tre giorni di gusto e musica in via Lago dal 4 al 6 settembre con XXL Street Food Festival: cibo di strada, birre artigianali, gonfiabili e dj set nell’area feste di via Lago – Tutte le informazioni

GORNATE OLONA – Dal 5 al 13 settembre il santuario e la parrocchia di Prospiano ospitano la tradizionale Festa della Madonna dell’Albero. In programma messe, momenti comunitari, musica, iniziative per bambini, gastronomia e lo spettacolo pirotecnico – Tutte le informazioni

SOLARO – Laboratori, Protezione civile e la Banda in marcia domenica 6 settembre a Cascina Emanuele per Quartiere in Festa, l’iniziativa promossa dal Comitato di quartiere “Il Giuggiolo”. Il ricavato della festa servirà a migliorare gli spazi del Centro civico – Tutte le info