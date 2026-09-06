Chi si prende cura di noi? A Materia un incontro su non autosufficienza e caregiver familiari

Giovedì 24 settembre, dalle 18 alle 19.30, Materia Spazio Libero a Castronno ospiterà un incontro pubblico dedicato a uno dei temi più delicati e attuali per le famiglie del territorio: la non autosufficienza e il ruolo dei caregiver familiari.

L’iniziativa, promossa da Confartigianato Varese, nasce dalla volontà di offrire un momento di confronto concreto tra istituzioni, associazioni e operatori che ogni giorno si occupano di assistenza e cura delle persone non autosufficienti. Al centro della discussione ci sarà una domanda che riguarda migliaia di famiglie varesine: come costruire reti di assistenza più efficaci e più vicine ai bisogni reali di chi si trova ad affrontare, spesso in solitudine, il peso della cura di un familiare.

L’incontro metterà insieme voci diverse del territorio, chiamate a raccontare esperienze, servizi e prospettive: Confcooperative Federsolidarietà, Acli Varese, Csv Insubria e Spi Cgil Varese saranno co-organizzatori e relatori della serata, portando il punto di vista della cooperazione sociale, del volontariato e delle rappresentanze sindacali dei pensionati. Sarà presente anche un relatore di Ats Insubria, per il versante istituzionale e sanitario.

Il tema delle nuove tecnologie a supporto dell’assistenza domiciliare e della vita quotidiana delle persone non autosufficienti sarà un altro dei filoni affrontati, in un dialogo che punta a superare la logica dei compartimenti stagni tra pubblico, terzo settore e famiglie.

L’appuntamento si inserisce nella programmazione di Materia Spazio Libero, l’hub civico di Castronno che ospita iniziative di comunità, formazione e cultura del territorio varesino.

L’incontro

Chi si prende cura di noi? Giovedì 24 settembre, ore 18-19.30