Chiara Moscardelli a Induno Olona per presenta il nuovo romanzo “Teresa Papavero e le verità nascoste”

Chiara Moscardelli fa tappa a Induno Olona per presentare il suo nuovo romanzo “Teresa Papavero e le verità nascoste”. Sabato 26 settembre, alle ore 11, la scrittrice incontrerà i lettori negli spazi della Biblioteca Comunale di via Piffaretti per un appuntamento all’insegna dell’ironia e della narrativa di qualità. L’evento, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Induno Olona, rappresenta un’occasione speciale per dialogare da vicino con una delle autrici più apprezzate del panorama contemporaneo.

L’appuntamento in Biblioteca

La mattinata si prefigge come un momento di incontro aperto a tutta la cittadinanza e agli appassionati di lettura del territorio. L’iniziativa rientra nella programmazione culturale promossa dal Comune di Induno Olona per valorizzare gli spazi della biblioteca cittadina come luogo di ritrovo e di promozione della lettura.

Durante l’incontro, l’autrice racconterà la genesi del suo ultimo libro, svelando ai presenti retroscena, aneddoti e dettagli sul ritorno in scena del celebre personaggio di Teresa Papavero, protagonista di intrecci che sanno coniugare suspense e divertimento.

Il personaggio di Teresa Papavero e l’autrice

Chiara Moscardelli, romana di nascita ma milanese d’adozione, si è affermata nel panorama letterario grazie a uno stile fresco e riconoscibile, capace di miscelare con equilibrio la struttura del genere giallo con i toni della commedia sentimentale.

Con il personaggio di Teresa Papavero, l’autrice ha dato vita a un’eroina moderna, imperfetta e profondamente umana. Investigatrice suo malgrado, Teresa ha conquistato una vasta platea di lettori grazie alla sua ironia e alla capacità di districarsi con acume tra misteri e disavventure personali.

Informazioni e dettagli utili per partecipare

L’incontro si terrà sabato 26 settembre 2026 alle ore 11:00 presso la Biblioteca Comunale di Induno Olona, situata in via Piffaretti 2. L’ingresso alla presentazione è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili nella sala.

Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile contattare direttamente la Biblioteca Comunale di Induno Olona al numero di telefono 0332 237235 oppure inviare una e-mail all’indirizzo biblioteca@comune.induno-olona.va.it.