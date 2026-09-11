Chicago il best of del musical che chiude l’Open Day della Scuola dello Spettacolo di Varese

Per tutta la giornata, dalle 10 alle 19, sarà possibile visitare gli spazi della scuola, incontrare i docenti e conoscere i corsi della nuova stagione, tra teatro, musical, doppiaggio, canto, musica e le altre discipline delle arti performative

Domenica 13 settembre, dalle 10 alle 19, M.Art.E Scuola dello Spettacolo di via Cavour 30 apre le porte al pubblico.

Alle 18 il Best Of di #Chicago con gli allievi del corso di Musical.

Sarà un incredibile Best Of del musical #Chicago a chiudere domenica 13 settembre la giornata di Open Day di M.Art.E – Scuola dello Spettacolo, in via Cavour 30, nel centro di Varese.

Uno spettacolo gratuito, estratto dal saggio degli allievi del corso di Musical.

Per tutta la giornata, dalle 10 alle 19, sarà possibile visitare gli spazi della scuola, incontrare i docenti e conoscere i corsi della nuova stagione, tra teatro, musical, doppiaggio, canto, musica e le altre discipline delle arti performative.

Presentazione di spazi e corsi

Il programma prevede due momenti di presentazione dei corsi, alle 10 e alle 17, durante i quali gli insegnanti saranno a disposizione per raccontare le attività della scuola, le modalità dei percorsi e le novità del nuovo anno.

Tra le novità di questa stagione c’è anche una nuova area della scuola, che sarà presentata durante la giornata.

Alle 10.30 sarà inoltre possibile assistere a una lezione aperta di teatro, per entrare nel vivo del lavoro che si svolge durante i corsi e conoscere più da vicino il metodo della scuola.

Alle 18 il musical Chicago

A chiudere l’Open Day, alle 18, saranno gli allievi del corso di Musical con un Best Of di Chicago: un assaggio dello spettacolo e del lavoro svolto durante il percorso formativo.

La partecipazione è libera e gratuita.

Lezioni di prova

Per chi vuole conoscere M.Art.E più da vicino, durante tutto il mese di settembre sarà inoltre possibile prenotare una lezione di prova gratuita dei corsi, fino a esaurimento dei posti disponibili.

I corsi per gli allievi già iscritti riprenderanno invece regolarmente a partire da ottobre.

Per maggiori informazioni scrivere a info@martevarese.it o 375 614 0546 oppure visitare il sito www.martevarese.it