Chiusure notturne tra A8 e Diramazione Gallarate-Gattico il 4 settembre: percorsi alternativi e orari

Nuovi cantieri notturni lungo le arterie autostradali del Varesotto. Per consentire interventi di pavimentazione e il potenziamento delle barriere antirumore, Autostrade per l’Italia ha predisposto una serie di chiusure lungo la diramazione Gallarate-Gattico (D08) e l’autostrada A8 Milano-Varese.

I provvedimenti saranno attivi dalle ore 21:00 di venerdì 4 settembre fino alle 5:00 di sabato 5 settembre. Le operazioni richiederanno modifiche temporanee alla viabilità e percorsi alternativi su strade provinciali e statali.

Per quanto riguarda la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, il traffico sarà bloccato nel tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Besnate in direzione della A8 Milano-Varese. contestualmente chiuderà, con un’ora di anticipo, l’area di servizio «Verbano ovest».

La stazione di Sesto Calende Vergiate non sarà accessibile in entrata in nessuna delle due direzioni, sia verso la A8 sia verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Interrotto anche il ramo di allacciamento che dalla D08 immette sulla A8 in direzione Varese.

Nelle note ufficiali sulla gestione della viabilità, la società specifica le opzioni per la circolazione: «In alternativa, si consiglia per la chiusura del tratto Sesto Calende Vergiate-Besnate: verso Varese: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sesto Calende Vergiate, percorrere la viabilità ordinaria: SP17 e SP34 verso Besnate, SP26 in direzione Jerago con Orago, SS341 verso Albizzate ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate».

Per gli automobilisti diretti a Milano dalla D08 la deviazione prevede: «dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sesto Calende Vergiate, percorrere la SS33 del Sempione verso Vergiate/Somma Lombardo/Casorate Sempione/Gallarate ed entrare in A8 a Gallarate».

Chi trova chiusa l’entrata di Sesto Calende Vergiate potrà utilizzare i caselli di Besnate (sulla D08 per la A8/Milano), Solbiate Arno Albizzate (sulla A8 per la A8/Varese) o Castelletto Ticino (sulla D08 per la A26). Per l’interruzione del ramo D08/A8 verso Varese si suggerisce di «proseguire in A8 verso Milano, uscire a Gallarate, percorrere la SS341 verso Cavaria/Solbiate Arno/Albizzate e rientrare in A8 verso Varese allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate».

Sulla A8 Milano-Varese le limitazioni interesseranno il tratto tra l’allacciamento con la D08 e lo svincolo di Cavaria, sempre in direzione Varese, per consentire il rinnovamento delle barriere insonorizzanti.

In questo caso il percorso alternativo consigliato consiste nell’«anticipare l’uscita a Gallarate, percorrere la SS341 verso Cavaria/Solbiate Arno/Albizzate e rientrare in A8 verso Varese allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate».

Per i veicoli che supereranno l’uscita di Gallarate la deviazione sarà obbligatoria sulla D08. Da qui si potrà «uscire alla stazione di Besnate, percorrere la SP26 verso Jerago e la SS341 in direzione Solbiate Arno/Albizzate e rientrare in A8 verso Varese a Solbiate Arno Albizzate».