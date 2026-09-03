“Ciak-Azione!”, ad Angera una serata di cortometraggi sulla salute mentale

Il cinema come strumento per parlare di fragilità senza filtri e senza stigma. È l’idea alla base di «Ciak-Azione! Sguardi sulla salute mentale», la rassegna che arriva ad Angera venerdì 18 settembre alle 21 nella sala consiliare, con una serata di proiezioni dedicate a fragilità, relazioni, inclusione e salute mentale. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

A introdurre e commentare i cortometraggi saranno lo psichiatra Isidoro Cioffi, coordinatore del Gruppo di Lavoro Provinciale per la salute mentale di Varese, Guido Ranza, presidente della Somsart di Comerio, e Marco Giovannelli, direttore di VareseNews.

La rassegna nasce dal festival audiovideo promosso dal Gruppo di Lavoro Provinciale insieme alla Somsart, la cui prima edizione si è chiusa nel maggio scorso a Varese, nella sala Montanari. Un concorso gratuito e aperto a tutti, che ha raccolto lavori di singoli, associazioni, scuole, servizi e strutture sanitarie e sociali del territorio lombardo e del Canton Ticino, con una giuria che comprendeva anche il regista varesino Giacomo Campiotti. L’obiettivo dichiarato fin dall’inizio era usare il linguaggio del cinema per promuovere una corretta cultura sulla salute mentale e contrastare pregiudizio e stigma.

La tappa angerese è collegata al progetto «Il Museo prescritto: nuovi percorsi per l’accessibilità, il Ben-essere e l’invecchiamento attivo», che coinvolge il Museo Archeologico di Angera e il Comune, e che lavora sul rapporto tra luoghi della cultura e benessere delle persone.

L’appuntamento a Materia

Chi non riuscisse a esserci avrà una seconda occasione poche settimane dopo: «Ciak-Azione!» sarà infatti anche a Materia, in via Confalonieri 5 a Castronno, mercoledì 30 settembre alle 21. Anche in questo caso l’ingresso è gratuito, ma è consigliata la prenotazione del posto attraverso la pagina dell’evento sul sito di Materia Spazio Libero.