“Ciak-Azione!”, ad Angera una serata di cortometraggi sulla salute mentale
Venerdì 18 settembre alle 21, nella sala consiliare, la proiezione dei corti dedicati a fragilità, relazioni e inclusione. Ingresso libero fino a esaurimento posti. A introdurre e commentare i cortometraggi saranno lo psichiatra Isidoro Cioffi
Il cinema come strumento per parlare di fragilità senza filtri e senza stigma. È l’idea alla base di «Ciak-Azione! Sguardi sulla salute mentale», la rassegna che arriva ad Angera venerdì 18 settembre alle 21 nella sala consiliare, con una serata di proiezioni dedicate a fragilità, relazioni, inclusione e salute mentale. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.
A introdurre e commentare i cortometraggi saranno lo psichiatra Isidoro Cioffi, coordinatore del Gruppo di Lavoro Provinciale per la salute mentale di Varese, Guido Ranza, presidente della Somsart di Comerio, e Marco Giovannelli, direttore di VareseNews.
La rassegna nasce dal festival audiovideo promosso dal Gruppo di Lavoro Provinciale insieme alla Somsart, la cui prima edizione si è chiusa nel maggio scorso a Varese, nella sala Montanari. Un concorso gratuito e aperto a tutti, che ha raccolto lavori di singoli, associazioni, scuole, servizi e strutture sanitarie e sociali del territorio lombardo e del Canton Ticino, con una giuria che comprendeva anche il regista varesino Giacomo Campiotti. L’obiettivo dichiarato fin dall’inizio era usare il linguaggio del cinema per promuovere una corretta cultura sulla salute mentale e contrastare pregiudizio e stigma.
La tappa angerese è collegata al progetto «Il Museo prescritto: nuovi percorsi per l’accessibilità, il Ben-essere e l’invecchiamento attivo», che coinvolge il Museo Archeologico di Angera e il Comune, e che lavora sul rapporto tra luoghi della cultura e benessere delle persone.
L’appuntamento a Materia
Chi non riuscisse a esserci avrà una seconda occasione poche settimane dopo: «Ciak-Azione!» sarà infatti anche a Materia, in via Confalonieri 5 a Castronno, mercoledì 30 settembre alle 21. Anche in questo caso l’ingresso è gratuito, ma è consigliata la prenotazione del posto attraverso la pagina dell’evento sul sito di Materia Spazio Libero.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Il calo demografico svuota le scuole: in quattro anni 103 classi e quasi 5mila studenti in meno
Felice su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Fabrizio Tamborini su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Felice su "Ciak si gira!", alla scuola Mazzini di Varese le riprese del nuovo film di Emanuele Mattana
lenny54 su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
principe.rosso su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.