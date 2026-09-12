Ciceri: “Pesano gli errori. Il nostro pubblico meritava di più”. Contini: “Oggi avversario, al Varese auguro il meglio”

VARESE – PRO SESTO 0-2 | LA SALA STAMPA

ANDREA CICERI (Allenatore Varese): «Ho visto una partita equilibrata, anche se la Pro Sesto ha creato qualcosa in più grazie ad alcuni spunti decisivi degli esterni che temevamo particolarmente. Pesa nell’economia del risultato una gara combattuta in cui le due squadre si sono stese e alla lunga stavano calando. Abbiamo perso qualche pallone pesante in uscita, come sul primo gol, e loro hanno avuto la capacità di colpire nel momento in cui gli abbiamo lasciato quello spazio. Da parte nostra, dalle poche sortite avute siamo riusciti a creare qualcosa di importante. Questo è un turno ravvicinato che arriva presto a livello fisico, ma è meglio tornare subito in campo per riversare le energie di reazione, anche se non dobbiamo piangerci addosso: affrontavamo una delle squadre più forti del campionato e siamo riusciti a tenerle testa. Gli errori li avevamo commessi anche nel primo tempo per la voglia di giocare e per il senso del pericolo di fronte a un’avversaria che portava pressione, ma subire il loro vantaggio ci ha tagliato le gambe. In questo momento forse chiedere di più sul piano fisico non si può, viste le energie limitate di diversi elementi, ma sul piano caratteriale mi aspetto reazioni più forti: non prendere il 2-0 significa restare in partita fino alla fine.»

CICERI 2: «Nel finale le forze erano davvero risicate; ci abbiamo provato con generosità spingendo ma è mancata un po’ di lucidità dagli altri interpreti. Nella gestione di questa squadra voglio che i giocatori davanti siano più incisivi e partecipi, più intraprendenti quando puntano l’uomo: gli esterni devono produrre spunti da concretizzare in assist o conclusioni. La lucidità sotto porta è mancata nelle occasioni capitate a Barzotti e Ndagijimana; ad ogni modo gli errori fanno parte del gioco e li hanno commessi anche loro. Il rammarico più grosso riguarda il pubblico, che ci ha sostenuto e ha cantato fino alla fine: affrontavamo una squadra difficile e sappiamo di dover lavorare tanto per essere al livello, ma spero che questo calore ci dia la forza per affrontare le prossime due trasferte, fare bene e raccogliere punti per tornare in casa con l’entusiasmo alto.»

MATTEO CONTINI (Allenatore Pro Sesto): «Una bella vittoria che ci voleva, soprattutto dopo la prima di campionato in cui non avevamo ottenuto il massimo risultato, visto che abbiamo perso al novantaduesimo. Oggi ho visto una squadra che ha reagito bene, un gruppo in campo in cui ci si è aiutati l’un l’altro. Voglio fare i complimenti a tutti i ragazzi, compresi quelli che sono subentrati. Ci portiamo a casa i primi tre punti del campionato contro un ottimo Varese che, fino a quando non siamo andati in vantaggio nel primo tempo, ci ha creato qualche problema. Sicuramente questa vittoria è un buon segnale: siamo un gruppo giovane che si conosce da poco, gli errori ci stanno e, come ho detto in settimana ai ragazzi, sbagliare serve per crescere. Le sconfitte devono servire per migliorarsi, non per abbassare la testa o scoraggiarsi. Oggi invece abbiamo gestito bene la partita dal primo al novantesimo. La nostra bravura è partita dai primi attaccanti, che hanno svolto un’ottima fase difensiva aiutando tutta la squadra; poi tutti i reparti, tra difensori e centrocampisti, hanno accorciato bene. Dobbiamo portare sempre in campo questo spirito ed essere organizzati: quando c’è da soffrire bisogna farlo tutti e undici insieme, per poi ripartire e fare gol appena c’è la possibilità, dato che già nel primo tempo avevamo avuto qualche occasione. Dedico questa vittoria a questi ragazzi che da luglio stanno lavorando, impegnandosi e dando il massimo, ma adesso dobbiamo subito pensare a mercoledì perché ci attende un’altra partita. Il risultato di oggi ci aiuta e ci dà entusiasmo, ma dobbiamo tenere altissima la concentrazione. Sarà una settimana con tre gare, quindi servirà recuperare energie e ci sarà spazio per qualche cambio. Ho la fortuna di avere un gruppo valido dal primo all’ultimo componente: vincere aiuta a crescere e porta grande entusiasmo. Al Varese auguro ovviamente il meglio per il prosieguo della stagione: oggi da avversari non si guardava in faccia a nessuno, ma spero davvero che possano fare un grandissimo campionato e raggiungere il massimo. noi da parte nostra dobbiamo continuare su questa strada».

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