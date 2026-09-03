Ciclismo e cultura, il Binda Cycling Festival a “La Materia del giorno”
Giovedì 3 settembre alle 16,30 Michele Castelletti presenta la terza edizione della rassegna dedicata alle storie e ai libri su biciclette e corridori. L'intervista in diretta su Varesenews
Il ciclismo è uno sport particolare. Individuale all’interno di una squadra, praticabile su strade piatte e sulle montagne più alte, praticato da gente di ogni tipo che deve avere in comune polmoni, gambe e voglia di far fatica. Ingredienti – uniti alla storicità, soprattutto in nazioni come l’Italia – che permettono di fondere questo sport con la cultura popolare (e non solo): per questo da alcuni anni a Varese, nel periodo della Tre Valli, ha preso piede una rassegna dedicata proprio ai libri che trattano di atleti, corse e biciclette.
Il Binda Cycling Festival, fondato nel 2024, è pronto a tornare per la terza stagione consecutiva grazie all’impegno della Associazione Tre Valli Varesine che ha previsto una serie di incontri tra sabato 5 settembre e sabato 7 novembre in diverse località della provincia.
Al festival è dedicata la puntata di giovedì 3 settembre de “La Materia del giorno”, il talk show che va in onda quotidianamente in diretta video su VareseNews e sui suoi canali Facebook e Youtube. L’episodio sarà trasmesso alle 16,30 (e non alle 16 come di consueto) e verrà condotto da Damiano Franzetti, responsabile del canale sportivo del nostro giornale.
L’ospite in studio sarà Michele Castelletti, presidente della APS Tre Valli Varesine e tra i principali animatori del Binda Cycling Festival. Insieme a lui ci saranno anche Luca Carraro, storico del ciclismo e collezionista, e Paolo Costa, giornalista e scrittore che nella sua carriera ci ha regalato preziosi libri sullo stesso Binda, su Contini, Panizza e altri campioni. Con loro scopriremo insieme gli appuntamenti e i personaggi che caratterizzeranno il Binda Cycling Festival, l’ennesimo tributo del nostro territorio a una disciplina amatissima che ci ha regalato tante grandi pagine, tante persone interessanti.
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