Ciclopedonale tra Induno Olona e la Valganna, il Movimento Alternativo chiede chiarezza sui pareri contrari

Trasparenza e chiarimenti sull’impiego dei fondi pubblici per la realizzazione della ciclopedonale della Valganna e Valmarchirolo. Il Movimento Alternativo ha inviato una richiesta formale di spiegazioni alla Comunità Montana del Piambello e al Comune di Induno Olona in merito al Lotto 2A del progetto “I Laghi in Bicicletta”. Al centro dell’iniziativa politica ci sono i pareri tecnici contrari già emersi nel corso dell’iter, la gestione dei costi dell’opera e la mancata valutazione di un tracciato alternativo.

I pareri tecnici e le criticità del tracciato

Nel mirino del gruppo politico sono finite le risultanze della Conferenza di Servizi preliminare del 7 maggio 2025. In quell’occasione l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) ha espresso parere non favorevole, evidenziando che l’area interessata rientra tra quelle a pericolosità molto elevata per esondazione e dissesto. Nella medesima seduta anche ANAS ha segnalato criticità relative ai muri di sostegno della SS233 e la contestuale impossibilità di chiudere la strada statale durante il cantiere.

A queste osservazioni si aggiunge la nota del Parco Regionale Campo dei Fiori del 5 marzo 2026, con cui l’ente ha dichiarato l’intervento non conforme al proprio Piano Territoriale di Coordinamento e l’istanza non ammissibile, pur restando disponibile a un confronto. Da considerare anche il fatto che la zona in questione è stata colpita da un grave evento alluvionale il 23 aprile 2025.

Gli incarichi e l’opzione del Sentiero del Giubileo

Nonostante i rilievi emersi, la Comunità Montana del Piambello ha conferito alla società GRAIA S.r.l. l’incarico per lo studio di incidenza e le relazioni forestale e geologica per un importo totale di 31.603,16 euro, di cui la metà già liquidata come primo acconto.

Il movimento sollecita risposte anche sull’ipotesi formulata da Legambiente Valceresio, che aveva suggerito di sfruttare il già esistente Sentiero del Giubileo per ridurre i costi. Una proposta inviata agli enti a novembre 2025 che non ha ancora ricevuto un riscontro ufficiale.

La posizione del Movimento Alternativo

«Non intendiamo sostituirci alla valutazione degli enti tecnici, ma riteniamo legittimo chiedere che lo stato dell’iter, le criticità emerse e l’utilizzo delle risorse pubbliche siano resi chiari e comprensibili ai cittadini», le parole di Elena Nicolini, responsabile provinciale Zona Nord del Movimento Alternativo.

Sulla stessa linea il fondatore dell’organizzazione politica locale, che punta l’attenzione sui diritti della cittadinanza e sul controllo della spesa dei soldi pubblici.

«Casi come questo dimostrano perché il nostro movimento è nato: i cittadini hanno il diritto di sapere come vengono spese le risorse pubbliche e su quali basi tecniche si decide di procedere con un’opera, soprattutto quando più enti hanno già sollevato criticità rilevanti», commenta Max Nicoletti, fondatore del Movimento Alternativo.

Il gruppo precisa di non voler attribuire responsabilità o irregolarità a specifici soggetti, ma di voler promuovere un confronto aperto sui costi complessivi e sullo stato di fattibilità anche del successivo Lotto 2B.