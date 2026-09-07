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“Cinema alla Quiete”, due serate di film all’aperto nel parco della clinica a Varese

Due appuntamenti gratuiti dedicati al grande schermo organizzati nel parco della Clinica La Quiete in collaborazione con l'associazione Filmstudio 90 APS

cinema la quiete varese

Il parco della Clinica La Quiete si trasforma in un cinema all’aperto per due appuntamenti speciali organizzati in collaborazione con Filmstudio 90 APS. La rassegna, intitolata “Cinema alla Quiete”, propone un doppio appuntamento a ingresso gratuito dedicato a tutti gli appassionati del grande schermo e alla cittadinanza.

La formula dell’iniziativa prevede proiezioni sotto le stelle in una cornice verde e suggestiva, pensata per offrire momenti di condivisione e cultura all’interno dello spazio della struttura sanitari-assistenziale.

Il programma delle proiezioni

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 11 settembre con la proiezione del film “Perfect Days”. La rassegna proseguirà poi sabato 26 settembre con il secondo titolo in cartellone, “Rosso come il cielo”.

Entrambe le serate avranno inizio alle ore 20:45. Trattandosi di proiezioni all’aperto, gli organizzatori ricordano che le attività si svolgeranno nell’area verde del parco della clinica.

Informazioni e prenotazioni

L’ingresso alle due serate è completamente gratuito, ma per ragioni organizzative la prenotazione è obbligatoria.

L’iniziativa nasce dalla cooperazione tra la Clinica La Quiete e l’associazione Filmstudio 90 APS, da anni attiva sul territorio nella promozione della cultura cinematografica.

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Pubblicato il 07 Settembre 2026
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