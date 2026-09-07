“Cinema alla Quiete”, due serate di film all’aperto nel parco della clinica a Varese
Due appuntamenti gratuiti dedicati al grande schermo organizzati nel parco della Clinica La Quiete in collaborazione con l'associazione Filmstudio 90 APS
Il parco della Clinica La Quiete si trasforma in un cinema all’aperto per due appuntamenti speciali organizzati in collaborazione con Filmstudio 90 APS. La rassegna, intitolata “Cinema alla Quiete”, propone un doppio appuntamento a ingresso gratuito dedicato a tutti gli appassionati del grande schermo e alla cittadinanza.
La formula dell’iniziativa prevede proiezioni sotto le stelle in una cornice verde e suggestiva, pensata per offrire momenti di condivisione e cultura all’interno dello spazio della struttura sanitari-assistenziale.
Il programma delle proiezioni
Il primo appuntamento è fissato per venerdì 11 settembre con la proiezione del film “Perfect Days”. La rassegna proseguirà poi sabato 26 settembre con il secondo titolo in cartellone, “Rosso come il cielo”.
Entrambe le serate avranno inizio alle ore 20:45. Trattandosi di proiezioni all’aperto, gli organizzatori ricordano che le attività si svolgeranno nell’area verde del parco della clinica.
Informazioni e prenotazioni
L’ingresso alle due serate è completamente gratuito, ma per ragioni organizzative la prenotazione è obbligatoria.
L’iniziativa nasce dalla cooperazione tra la Clinica La Quiete e l’associazione Filmstudio 90 APS, da anni attiva sul territorio nella promozione della cultura cinematografica.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
ffabiusme78 su Gallarate piange Giovanni Mariani, per decenni alla guida della Biblioteca Civica
lenny54 su Gli audio che hanno travolto Claudio Zali e la morte di “Sabrina”: il caso che scuote il Ticino
Felice su Oltre 20mila cittadini senza medico di base nel Varesotto. E incombe l’ondata dei pensionamenti
principe.rosso su Il calo demografico svuota le scuole: in quattro anni 103 classi e quasi 5mila studenti in meno
Felice su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Fabrizio Tamborini su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.