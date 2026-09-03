Cinema sotto le stelle e soccorritori per un giorno: serata per famiglie ad Azzate
Mercoledì 9 settembre il cortile del Comune ospita “Ambulanza da vicino” con SOS Valbossa e, a seguire, la proiezione gratuita di “Dragon Trainer”. Spazio anche a popcorn, zucchero filato e bibite per sostenere le associazioni dei genitori
Mercoledì 9 settembre il cortile del Comune di Azzate ospiterà una serata gratuita dedicata alle famiglie e ai più piccoli.
L’appuntamento inizierà alle ore 19.30 con “Ambulanza da vicino”, un’esperienza realizzata con SOS Valbossa. I bambini potranno osservare da vicino un’ambulanza, scoprirne le dotazioni e conoscere il prezioso lavoro svolto quotidianamente dai soccorritori. Un momento educativo e coinvolgente, pensato per stimolare la curiosità dei piccoli esploratori.
L’attività proseguirà fino all’inizio della proiezione. Alle ore 20.45 prenderà il via il cinema all’aperto con “Dragon Trainer”, nella nuova versione live action: una storia di amicizia, coraggio e avventura adatta a tutta la famiglia.
Nel corso della serata sarà inoltre possibile acquistare popcorn, zucchero filato e bibite, grazie alla collaborazione delle associazioni dei genitori della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado di Azzate. Il ricavato contribuirà a sostenere le attività e i progetti promossi dalle associazioni a favore degli alunni e delle famiglie.
La partecipazione alla serata e la visione del film sono gratuite.
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